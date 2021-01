Kristoffersen berørt av Gjerdrum-skredet: – Utrolig trist

Alpinist Henrik Kristoffersen samarbeidet med Eirik Grønolen som er en av de omkomne i jordskrevet i Gjerdrum.

– For det første er det utrolig trist for alle som er berørt av det og for dem som har sine nære som er savnet eller omkommet. Tankene går selvfølgelig til dem, sa Kristoffersen under et digitalt pressemøte mandag.

Grønolen har produsert hjemmesiden til Kristoffersen og samarbeidet tett med alpinisten og hans team om den.

– Det er ikke det letteste å snakke om. Det gikk litt kaldt nedover ryggen. Pappa ringte og sa han var en av de savnede. Man vet ikke helt hva man skal si, sa Kristoffersen.

– Tankene går til hans nærmeste, de rundt ham og alle som er berørt på Gjerdrum. Jeg er jo fra området og har tilbrakt tid der. Det er utrolig trist, fortsatte han.

Fem av de sju som er funnet i leirskredet på Ask i Gjerdrum, er identifisert. I alt ti personer var savnet etter skredet som gikk natt til onsdag 30. desember. Sju er bekreftet omkommet.

Fortsatt er omkring 1.200 mennesker evakuert fra sine hjem.

