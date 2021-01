Hund reddet: – Hoppet frem

Bekrefter funn av hund.

Saken oppdateres

– Vi jobber fortsatt med søk, sier Ivar Myrbø, innsatsleder i politiet, under en pressebrif mandag kveld.

– Vi kan bekrefte at vi har funnet en liten hund. Den er i god behold, og den er funnet blant husrester i det området som vi stort sett har jobbet med i dag, sier Myrbø.

Hunden hoppet ut fra vrakrester av et hus.

– Det er en gladsak for oss, og gir oss motivasjon for å jobbe videre, sier brannvesenets innsatsleder under pressekonferansen.

Dette er den samme typen hulrom som man håper det kan finnes overlevende mennesker i.

Reklame Slik får du de beste TV-pakkene billigst