Storbritannias statsminister Boris Johnson innfører en ny nasjonal nedstenging i England. Den nye koronamutasjonen får skylden for smitteutviklingen.

I en uttalelse fra Downing Street mandag ettermiddag het det at statsministeren er klar på at ytterligere grep må tas for å takle økningen og for å beskytte NHS og redde liv.

Johnson sier i en tale i 21-tiden mandag kveld at britene må gjøre mer sammen for å få den nye varianten, som anslås å være mellom 50 og 70 prosent mer smittsom, under kontroll.

Han sier også at de lyktes med koronastrategien helt fram til den nye varianten ble oppdaget, og at det ville vært nok uten den nye varianten.

