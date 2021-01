Trump: - De bør ikke bli testet før de står på akuttmottaket og spyr

- Jeg kommer til å tape - og alt er din skyld, uttalte president Donald Trump.

NEW YORK (Nettavisen): - Du tar livet av meg. Hele denne greia gjør det! Vi har alle disse forbanna tilfellene!

Dette skal president Donald Trump har uttalt i en samtale med svigersønnen Jared Kushner, under et møte med alle sine toppledere i Det hvite hus 19. august fjor.

Les også: - Trump var «som et monster» og «mentalt utilgjengelig» under angrepet

Bakteppet var ifølge New York Times pandemien og Trump skal ha vært rasende over fokuset den dødelige sykdommen fikk.

Les også: – Denne videoen avslører at president Trump ikke er mentalt frisk

- Ikke test før du kommer til legevakten og kaster opp

Presidenten hadde lenge sett på testene, ikke som en viktig måte å spore og kontrollere pandemien på, men som en mekanisme som fikk ham til å se dårlig ut ved å øke antallet kjente tilfeller, skriver avisen.

Les også: Ivanka Trump filleristes etter sjokkerende tweet

Trump var imot den omfattende testingen og ga Kushner mye av skylden for at testingen skjedde i så høyt tempo.

- Jeg vil gjøre det Mexico gjør. De gir deg ikke en test før du kommer til legevakten og kaster opp, uttalte Trump.

Les også: Fillerister Trump-sekretær: - Hva er dette, åttende klasse?

Torsdag denne uken satt landet en dyster ny rekord, med 4.033 registrerte koronadødsfall. Samme dag ble det registrert 266.000 nye smittetilfeller, viser tall fra Johns Hopkins University.

Ifølge New York Times, som har intervjuet to dusin nåværende og tidligere administrasjons tjenestemenn og andre som har vært i kontakt med Det hvite hus, greide Trump aldri å ta innover seg at han hadde et ansvar om å bli en rollemodell.

Les også: Trump rasende: - Hvorfor rapporterte dere ikke om dette FØR valget!

- Jeg kommer til å tape og alt er din skyld

Selv da Trump i løpet av høsten ble briefet av USAs helse- og omsorgsminister, Alex Azar, om at de hadde bevis på at bruk av ansiktsmaske faktisk hjalp, kjempet Trump imot.

Les mer Ivanka Trump filleristes etter sjokkerende tweet

- Jeg kommer til å tape og alt er din skyld

I stedet gikk han til angrep på svigersønnen Kushner og kritiserte ham for å fronte bruk av maske, samtidig som han også ga svigersønnen skylden for altfor omfattende testing i USA.

- Jeg kommer til å tape og alt er din skyld, på grunn av alle disse testene, uttalte president Donald Trump.

Det hvite hus avviser på sin side at en slik samtale hadde funnet sted mellom Trump og Kushner.

De viser til at president Donald Trump lenge har jobbet for å legge til rette for tilstrekkelig testing, verneutstyr og sykehuskapasitet, og at vaksineutviklingsprogrammet hadde lyktes på rekordtid, skriver avisen.

- President Trump har ledet den største mobilisering av offentlig og privat sektor siden andre verdenskrig for å beseire Covid-19 og redde liv, sier Brian Morgenstern, en talsmann for Det hvite hus, til New York Times.

Reklame Høyeste strømpris på fem år - slik kutter du regningen