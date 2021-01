Hotell i Trysil stenges etter smitteutbrudd

Seks ansatte ved Radisson Blu Resort Trysil og i et firma som hotellet leier inn, har testet positivt for covid-19. I tillegg er to nærkontakter smittet.

Nå stenger kriseledelsen i Trysil hotellet fram til 11. januar, opplyser kommunen. – Med stenginga av hotellet, kjøper vi oss nå tid for å få overblikk og kontroll, sier kommuneoverlege Hanna Rydløv, som legger til at det er for tidlig å si hvor omfattende utbruddet er. I jule- og nyttårshelga fikk kommunelegen melding om at fem gjester på hotellet hadde testet positivt etter oppholdet der. Den 1. januar testet en ansatt i et firma hotellet leier inn, positivt, og etter at det ble påvist sju nye positive tilfeller mandag, stenges hotellet. Om lag 100 ansatte er satt i karantene, og alle blir testet. De åtte som har testet positivt, har til sammen 33 nærkontakter. Også disse er satt i karantene. Gjester som bodde på hotellet mellom 26. desember og 4. januar blir bedt om å følge med på symptomer. – De bør følge de nasjonale smittevernreglene som alle andre. De bør ha få sosiale kontakter, være oppmerksomme på symptomer, og teste seg i sin hjemkommune, sier Rydløv til NRK. (©NTB) Medisin/Helse

Sykdom

Reise og ferie

fritid