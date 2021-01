- Jeg har deltatt i to valg og vunnet dem begge, sier president Donald Trump.

NEW YORK (Nettavisen): Det var en kampklar president Donald Trump som talte i Dalton i Georgia natt til tirsdag. Han sto fortsatt hardnakket på at han vant presidentvalget, og kom på nytt med flere udokumenterte påstander om valgjuks.

- Jeg har deltatt i to valg og vunnet dem begge. De kommer ikke til å ta Det hvite hus, vi kommer til å kjempe som bare faen! uttalte Trump blant annet under talen i natt.

Kjemper om makten i Senatet

Trump holdt et folkemøte for å vise sin støtte til de republikanske senatorene David Perdue og Kelly Loeffler som stiller til senatsvalg på tirsdag. De to blir utfordret av demokratene Jon Ossoff og Raphael Warnock.

Utfallet i tirsdagens valg kan bety at republikanerne enten beholder dagens flertall i Senatet, eller at demokratene får flertall med knappeste margin.

De republikanske senatorene David Perdue og Kelly Loeffler må begge stille til valg på nytt fordi ingen av dem fikk over 50 prosent av stemmene i valget 3. november.

I Georgia er regelen at det da blir omkamp blant kandidatene med flest stemmer.

De to utfordrerne Jon Ossoff og Raphael Warnock har samlet inn enorme summer til valgkampen. Delstaten stemmer tradisjonelt republikansk, men Demokratene håper å dra fordel av Bidens knappe seier over Donald Trump i presidentvalget i Georgia.

- Vi vil bli styrt av kommunister og marxister

I sin tale snakket Trump derimot mer om presidentvalget enn det kommende senatsvalget. Trump kom nok en gang med flere udokumenterte påstander om valgjuks i forbindelse med presidentvalget.

Samtidig tegnet Trump også et skrekkbilde av hva som ville skje om de to utfordrerne vant valget på tirsdag, og at demokratene dermed fikk kontroll over Senatet.

- Hvis folk i Georgia ikke tar ansvar, så vil vi bli styrt av kommunister og marxister. Det er ingenting det radikale venstre ikke vil gjøre for å vinne. Men vi kommer til å vinne i morgen - vi må vinne. Folk aner ikke hvor mye det betyr at vi vinner dette. Demokratene forsøker å stjele det hvite hus, vi må ikke la dem få stjele Senatet, uttalte Trump i talen.

- De vil gjøre staten deres om til Venezuela, ingen jobber og ingen fremtid. De vi øke skattene for å bygge sosialisme. De vil gi fabrikkjobbene til Kina. De vil åpne grensene for innvandrere fra hele verden, sa Trump videre.

Angrep Høyesterett

Presidenten uttrykte også sin misnøye med Høyesterett, som ikke har gitt ham støtte i anklagene om valgjuks undere presidentvalget.

- Hvis Demokratene vinner, vil de fylle høyesterett med gale ekstremister. Sparepengene dine vil forsvinne, det USA du kjenner vil bli borte for alltid. Dette er den viktigste stemmen du vil avgi i hele ditt liv, sier Trump.

- Hvis de to demokratene kommer inn i Senatet, så vil dere få den største skatteøkningen i amerikansk historie, sa Trump videre.

Ifølge en fersk måling fra FiveThirtyEight.com ligger de to demokratene an til å vinne begge plassene i Senatet.

Biden takket Georgia

Joe Biden besøkte også Georgia på mandag, der han takket delstatens velgere for å ha gjort ham til Georgias første demokratiske presidentkandidat på tre tiår.

I en tale på et valgarrangement i Atlanta oppfordret han velgerne til å vise sin støtte nok en gang, denne gang til to demokratiske utfordrere.

Biden sa i sin tale i Atlanta mandag kveld at han trenger flertall i Senatet for blant annet å kunne få gjennom lovgivning som skal bekjempe koronaviruset.

Han nevnte ikke den mye omtalte telefonsamtalen som president Donald Trump hadde med Georgias øverste valgfunksjonær Brad Raffensperger lørdag, men henviste i stedet mer forsiktig til Trumps generelle forsøk på å snu valgresultatet i delstaten, og til det han kalte Trumps krav om fullstendig lojalitet fra senatorer som Loeffler og Perdue.

«Obstruksjonistiske Trump-spyttslikkere»

I talen satte Biden merkelappen «obstruksjonistiske Trump-spyttslikkere» på Perdue og Loeffler.

– Man har to senatorer som tror de har sverget ed til Trump, ikke til USAs grunnlov, sa Biden, som trakk linjen tilbake til sin egen tid som senator:

Makt

– Ikke en eneste gang trodde jeg at jeg avla ed til noen president, demokrat eller republikaner. Jeg avla ed til USAs grunnlov, sa Biden i talen.

– Politikere kan ikke tilegne seg, ta eller gripe makt, sa Biden.

– Makt er noe som blir gitt, innvilget av det amerikanske folk alene. Vi kan aldri gi slipp på det. Det er alltid folkets vilje som må seire, sa Biden, som i sin tale også spøkte med at han hadde vunnet tre ganger i Georgia som følge av de to gjenopptellingene av stemmene etter høstens valg.

