Erklærte Bond-pikens død. Ikke død likevel

Representanten erklærte Bond-piken Tanya Roberts død - så fikk han en sjokkerende telefon

Mandag morgen gikk representanten for den amerikanske skuespilleren Tanya Roberts (65), Mike Pingle, ut i en pressemelding og erklærte «James Bond»-skuespilleren død.

Representanten, som også er Roberts' mangeårige venn, gikk også ut med den triste beskjeden på den offisielle Facebook-siden til Bond-piken.

«Hjertet mitt er knust», skrev han blant annet.

Nå viser det seg imidlertid at Roberts ikke er død likevel. Det er TMZ som omtaler saken.

Fikk en sjokkerende telefon

Til det amerikanske nettstedet forteller Pingle at han fikk en overraskende telefon, ti minutter etter at han hadde erklært sin gode venninne og klient som død, om at hun fortsatt er i live.

Telefonsamtalen skal Pingle ha fått mens han gjorde et intervju om Roberts' dødsfall. Ifølge TMZ var Pingle overbevist om at venninnen hadde gått bort. Han forteller blant annet at han skal ha sett hun i øynene og holdt hun i hendene da hun forsvant, og han trodde hun døde.

Ifølge nettstedet skal Pingle ha blitt så opprørt at han forlot sykehuset uten å snakke med det medisinske personale.

Kollapset første juledag

Tanya Roberts er blant annet kjent fra James Bond-filmen «A View to a Kill», der hun var Bond-pike mot hovedrolleinnehaver Roger Moore. I tillegg har hun vært å se i «That '70s Show».

Roberts havnet på sykehus etter at hun kollapset ved sitt eget hjem første juledag mens hun var ute å luftet hunden. Hun ble umiddelbart hastet til det lokale sykehuset der hun ble lagt i respirator.

Tanya Roberts har foreløpig ikke kommentert saken selv. Det vites heller ikke om Roberts fremdeles ligger på sykehus, eller hvordan det står til med den 65 år gamle skuespilleren.

I tiden før hun kollapset var det imidlertid lite som tydet på at 65-åringen var syk. I sosiale medier delte hun blant annet flere innlegg der hun ønsket alle følgerne sine et godt nytt år.

