Skredet i Gjerdrum: Fortsetter å søke i seksmannsbolig

Letingen etter savnede fortsetter tirsdag i en seksmannsbolig som ligger opp ned.

Letemannskapene fortsetter tirsdag søkene i skredområdet i Gjerdrum. Aksjonen har fremdeles status som leting etter mulig overlevende. Mandag kveld var alle sju som hittil var funnet omkommet blitt identifisert.

Tre personer har status som savnet: Rasa Lasinskiene (49), Ann-Mari Olsen-Næristorp (50) og hennes datter Victoria Emilie Næristorp-Sørengen (13).

Det er natt til tirsdag ikke funnet flere av de til sammen ti savnede, men en hund ble mandag kveld hentet i live ut fra ruinene. Funnet av hunden gir håp om at det fremdeles skal være mulig å finne overlevende, uttalte politiets innsatsleder Roy Alkvist på pressekonferansen tirsdag.

- Det har foregått et søk i rasområdet her gjennom hele natta. Det har vært et betydelig antall mannskaper og hunder som har gjennomsøkt deler av området, blant annet den bygningsmassen man har kommet til. Nå har man latt det stå i ro for at hundeekvipasjene skal få et nytt fertbilde når vi nå starter opp igjen, uttalte innsatslederen.

Det er varslet ny pressebrief klokka 12.

- Jobben har pågått i hele natt ufortrødent videre i en seksmannsbolig som ligger opp ned. Den har blant annet gått ut på å ta seg gjennom gulvet, som ligger opp. Det er ikke gjort noen funn så langt, uttalte operasjonsleder Terje Marstad til Romerikes Blad tirsdag morgen.

- Vi har tilgang til en del av bygningsmassen, uttalte innsatsleder Roy Alkvist til TV 2.

