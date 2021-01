Olivia Wilde kobles til ti år yngre sangstjerne etter skilsmissen

Er dette Hollywoods nye superpar?

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Olivia Wilde (36) ser ut til å ha gått videre etter skilsmissen fra Jason Sudeikis (45) i november.

Flere amerikanske medier, deriblant UsWeekly, melder nemlig at 36-åringen har funnet lykken med den ti år yngre artisten Harry Styles (26) - som fikk sitt store gjennombrudd i boybandet One Direction og siden har hatt suksess alene.

Styles og Wilde skal ha møttes under innspillingen av den kommende thrilleren «Don't Worry Darling», og overfor kjendisnettstedet sier en kilde følgende om forholdet deres:

– Harry og Olivia hadde kjemi nesten umiddelbart på filmsettet. Det var bare et spørsmål om tid før de ble et par.

Ryktene har svirret en stund, men det var først da Page Six publiserte bilder av de to hånd i hånd i et bryllup i helgen at blekket sprutet i kjendispressen verden over.

Ingen av partene har foreløpig kommentert romanseryktene.

Ærlig om foreldrenes skilsmisse

At Bianca Ingrosso (26) er en av Sveriges største kjendiser, er kanskje ikke så rart.

Foreldrene hennes, Pernilla Wahlgren (53) og Emilio Ingrosso (55) var nemlig et av Sveriges mest berømte par på 80-tallet, og har naturlig nok vært av offentlig interesse. I voksen alder har Bianca Ingrosso selv gjort stor suksess som influenser, og hun har også lansert sitt eget sminkemerke i tillegg til å være en del av realityserien «Wahlgrens Värld».

I realityserien får tv-seerne følge Pernilla Wahlgren og barna hennes, men Emilio Ingrosso er derimot ikke med.

Han og Wahlgren skilte seg nemlig i 2002, og i en ny episode av podkasten «Talk to me» forteller Bianca Ingrosso om hvordan hun selv opplevde foreldrenes skilsmisse som barn.

– Ble veldig merkelig

Bianca var åtte år gammel da foreldrene hennes gikk hver til sitt etter ni år som mann og kone.

Som den mellomste i søskenflokken på tre var hun ofte den som passet på at alle hadde det bra, men da foreldrene skilte seg tok alle søsknene på seg denne rollen overfor hverandre.

– Vi måtte ta vare på hverandre da mamma og pappa holdt på med sitt, sier hun i podkasten, ifølge Hänt.

26-åringen opplevde også at hun måtte gå ut og forsvare foreldrene da hun besøkte venner, ettersom foreldrene ofte delte sine synspunkter på hva som hadde skjedd. Det ble en vanskelig oppgave for Bianca - som da var åtte år gammel.

– Jeg er også en som tar til meg hva andre tenker og sier, så det ble veldig merkelig. Da forsto jeg at hva enn jeg gjør, kommer folk til å ville si hva de tenker om ting, forteller hun.

– Da begynte jeg å skamme meg, legger influenseren til.

Venter sitt første barn

Skuespilleren Emma Stone (32) venter sitt første barn. Det skriver flere amerikanske medier, deriblant UsWeekly.

– Hun virker veldig lykkelig, og gleder seg til å bli mamma, sier en kilde til kjendisnettstedet.

Dette er Stone og forloveden Dave McCarys (35) første barn.

Selv om verken Stone og McCary har bekreftet babynyheten selv, er det liten tvil om at familien skal utvides.

Like før nyttår ble de to nemlig observert ute på tur i Los Angeles, der 32-åringens tydelig voksende babymage kommer til syne. Disse bildene er publisert hos Daily Mail.

«La La Land»-skuespilleren og McCary har vært et par siden 2017, og i 2019 ble de forlovet. Den hyggelige nyheten om frieriet delte duoen selv med et bilde på McCarys Instagram.

Det er ikke kjent når parets nye familiemedlem melder sin ankomst, ei heller om de venter gutt eller jente.

