VM-arrangørens melding skaper sterke reaksjoner: - Meningsløst og trist

Mens store deler av verden igjen stenger ned på grunn av koronapandemien, har det nå blitt tatt en avgjørelse som blir beskrevet som «vanvittig».

I en melding fra arrangøren av håndball-VM ble det mandag kveld bekreftet at det vil bli lagt ut billetter for salg og at hallene kan fylles med 20 prosent av kapasiteten.

Det er agentselskapet Tazkarti som står for salget av billetter og det henvises til at beslutningen er tatt etter samtaler med myndighetene og organisasjonskomiteen.

Ifølge danske Ekstra Bladet vil det ikke bare bli åpnet for at egyptere kan dra på kamp, men det vil også bli solgt billetter internasjonalt til utenlandske supportere.

Siden den største hallen som benyttes i mesterskapet i Egypt, Kairo Stadium Indoor Halls Complex, har en kapasitet på rundt 17.000 tilskuere, betyr dette at over 3000 mennesker kan slippe inn på tribunene i hver av kampene som spilles der.

TV 2-ekspert: - Han som styrer det er gal

Vertsnasjonen Egypt spiller sine kamper i denne hallen. Det samme gjør nasjoner som Danmark og Sverige. Norge skal spille både det innledende gruppespillet og mellomspillet i 6.-oktoberbyen, i en hall med en kapasitet på rundt 5200 tilskuere.

I kampene med det norske laget vil det derfor åpnes for drøye 1000 tilskuere. Semifinaler, finale og bronsefinale skal alle spilles i den største hallen i Kairo.

Håndball-EM for kvinner gikk nylig av stabelen i Danmark og der ble kampene spilt for tomme tribuner. Til tross for en del kritikk i forkant av mesterskapet, ble turneringen gjennomført uten alt for store problemer knyttet til smittevern.

TV 2-ekspert Bent Svele var i utgangspunktet skeptisk til at EM i desember skulle gjennomføres og reagerer nå også sterkt på det som skjer i Egypt. Han trekker spesielt fram IHF-president Hassan Moustafa som en nøkkelperson bak avgjørelsen.

- Han som styrer dette er så gal og det er ingenting som trumfer ham. Han har kalt opp en hall etter seg selv, da skjønner du hvor galt det er, sier han til Nettavisen.

- I mine øyne er dette meningsløst. Det er trist og de gambler med mesterskapet, bare fordi det er så viktig for Moustafa. De gambler også med all annen håndball. Om en spiller nå trekker med seg smitte inn i laget, kan det gå utover både Champions League-kamper og OL-kvalifiseringen senere i år. Det skal kanskje også spilles et OL. Jeg synes det er rå gambling og det skjønner jeg ingenting av, sier Svele videre.

Svele får støtte av Sander Sagosen, som sier følgende til NTB tirsdag:

- Jeg synes det er helt pinlig. Slik verden ser ut akkurat nå … Og så skal de ha inn tilskuere. De (Det internasjonale håndballforbundet IHF) tenker mer på økonomi enn på spillernes helse. Jeg synes bare man må erkjenne at det blir for dumt med publikum akkurat nå, sier han.

- FIFA er bare korgutter

Eksperten håper nå de andre nasjonene tør å si sin mening om dette. Både spillere og trenere har allerede varslet at de nå uroer seg for mesterskapet.

- Jeg håper de nasjonale forbundene sier ifra. Det håper jeg også de norske spillerne gjør, at de protesterer og sier ifra. Så vet de jo, som oss, at de ikke kommer noen vei med det, men jeg håper likevel de gjør det. Gir uttrykk for at dette er feil.

Moustafa har vært president i Det internasjonale Håndballforbundet (IHF) siden 2000 og selv om kritikken mot ham har haglet, blir han til stadighet gjenvalgt i rollen. Noe av grunnen til det er at IHF har hele 209 medlemsnasjoner.

- De sier jo at FIFA er korrupt, men sammenlignet med IHF, er de bare korgutter. Utfordringen er at alle nasjonene i IHF har én stemme hver. Norge har én stemme, Frankrike har én stemme og verdens største håndballnasjon Tyskland har én stemme. Dermed er det også en haug med smånasjoner som har én stemme. Når Moustafa dukker opp i disse landene med noen håndballnett, håndballmål og penger, blir han hyllet som en stor helt der. Mange har prøvd, men ingen har kommet noen vei.

TV 2-profilen mener at slik mesterskapet i utgangspunktet var lagt opp, med en rød sone for spillere og ledere, virket som en gjennomførbar strategi, men etter nyheten om at det nå tillates publikum, frykter han for konsekvensene.

- Hvis spillerne blir smittet i hallen på grunn av at det er mye publikum der over tid og drar med seg den smitten inn i rød sone, så blir det en farsott. Slik som det var lagt opp, så virket det fornuftig, men nå blir det gambling med hva VM skal være.

Mikkel Hansen reagerer

Danskene skal som nevnt spille en rekke av sine kamper i den største hallen i Kairo og de liker ikke tanken på at 3000 tilskuere også finner veien til arenaen.

Både Mikkel Hansen og landslagstrener Nikolaj Jacobsen har uttalt seg kritisk om situasjonen. Hansen legger ikke skjul på at han er skeptisk.

- Jeg ser ikke helt poenget i at vi skal leve i en boble på et hotell, der vi isoleres på samme måte som det damene ble under EM, men deretter må vi reise til en arena og spille kamper foran masse mennesker, sier Mikkel Hansen til Jyllands-Posten.

Mannen som i en årrekke har blitt sett på som én av verdens aller beste spillere, har truet med å trekke seg fra mesterskapet som en følge av dette, men skal etter en prat med trener Jacobsen ha blitt overtalt til å likevel stille.

- Jeg har vanskelig for å se hvordan de skal få inn alle disse menneskene, uten at de utsetter oss for fare. Mye tyder på at de tenker mer på økonomi enn spillernes helse.

PSG-profilen får støtte av svenskene, som også skal spille i samme hall.

- Jeg kan forstå Nikolaj og Mikkel. Når det er så strenge restriksjoner i VM-boblen, er det litt spesielt at de skal ha inn publikum i hallen. Det viktigste for meg er vår trygghet, sier Sveriges landslagstrener, norske Glenn Solberg til Aftonbladet.

- Det er helt klart merkelig. Vi spillere må være trygge og da må vi kunne stole på arrangøren. Vi legger vår egen sikkerhet i andres hender. Men jeg stoler på at de gjennomfører dette på en trygg måte, sier profilen Max Darj til samme avis.

«Presidentens syke idé»

Den danske journalisten Jan Jensen i Ekstra Bladet tok mandag også for seg dette temaet i en spalte som hadde fått tittelen «Presidentens syke idé». Der påpeker han at flere føler uro rundt at det skal slippes inn tilskuere på VM-kampene i Egypt.

- Dette har fått mange til å undre seg, blant annet den danske landslagstreneren Nikolaj Jacobsen og den danske stjernen Mikkel Hansen. Og man forstår dem. På et tidspunkt der store deler av verden igjen er i ferd med å lukke ned, virker det som komplett vanvittig å stenge tilskuere inne til kamp i Egypt. Og det er ikke kun lokale tilskuere arrangøren vil selge billetter til. De deltagende nasjonenes fans vil også få muligheten, skriver han i en kronikk i den danske avisen mandag kveld.

Jensen, som følger idrettspolitikk tett, trekker i likhet med Svele fram den mektige presidenten i Det internasjonale håndballforbundet, Dr. Hassan Moustafa, som en hovedgrunn til at Egypt nå velger å slippe inn tilskuere på kampene, selv om koronapandemien herjer.

- Hassan Moustafa er født i Kairo for 76 år siden. Han er på hjemmebane. I mer enn 20 år har han vært president i IHF og han er totalt ubestridt. Derfor fikk han også VM til sitt hjemland og sluttspillet skulle være en form for kulminasjon på hans strålende karriere, men det blir jo ikke mye fest over det med tomme haller, skriver Jensen.

Men bakgrunn i dette hevder journalisten at den egyptiske arrangøren hele veien har hatt en plan om å slippe inn tilskuere på kampene, til tross for koronasituasjonen.

Aller helst har de ønsket å fylle hallene, skriver Jensen, men den siste tiden skal de ha jobbet med en modell som åpner for at en viss prosent av tribunen kan fylles opp.

Mandag kveld ble det altså klart at 20 prosent av tribunene blir befolket.

IHF-president Moustafa har også i et intervju med tyske Bild tidligere gjort det klart at han har ønsket at mesterskapet i hjemlandet skal gå med folk på tribunene.

