De siste koronatallene fra Sverige 5. januar

Folkhälsomyndigheten holder ny pressekonferanse tirsdag klokka 14.00.

De siste koronatallene fra Sverige viser 285 nye dødsfall. Tallet er nå 8985 koronarelaterte dødsfall totalt. Det er meldt inn 32.369 innmeldte smittetilfeller, og totaltallet er nå 469.748.

- Det kan se ut som vi har hatt en reduksjon i smittetallene etter helgen, men disse tallene skal vi ta med en klype salt, sa statsepidemiolog Anders Tegnell på pressekonferansen tirsdag.

Västra Götaland og Skåe er blant regionene som rapporterer om høyt nivå av smittetilfeller og høy belastning på helsevesenet. I Stockholm er det tegn på at utviklingen snur.

- Vi får håpe at det er slik, sa Tegnell.

- Antallet dødsfall i Sverige ligger fortsatt på et høyt nivå. Det er et stort etterslep i innrapporteringen av disse tallene, uttaler han.

Sverige regner i neste uke med å få 11.000 doser av koronavaksinen fra Moderna. Vaksinen ventes å bli godkjent for bruk i EU – og Norge – onsdag denne uken, melder NTB.

Totalt har Sverige avtale om 3,6 millioner doser fra amerikanske Moderna. Det er nok til å vaksinere 1,8 millioner personer.

Fra før er Norge og Sverige i gang med å vaksinere folk i risikogrupper med vaksinen fra Pfizer og Biontech.

2. januar meldte Sverige om det første rapporterte tilfellet av den nye virusvarianten fra Sør-Afrika og seks nye tilfeller av den britiske varianten.

Visse typer helsepersonell kan rykke fram i vaksinekøen i Sverige, melder Folkhälsomndigheten i en pressemelding tirsdag.

- På grunn av høy belastning i helseomsorgen, kan det bli behov for å fremskynde regionenes vaksinering mot covid-19 for visse typer helsepersonell. Men vaksineringen bør skje parallelt med at beboere og personale i den kommunale omsorgen vaksineres, skriver Folkhälsomyndigheten på sine nettsider.

Per mandag hadde Sverige registrert 437.379 smittetilfeller, 4055 intensivinnleggelser for covid-19-syke og 8727 dødsfall koblet til korona.

Smitteraten i Sverige viser tirsdag 687 smittetilfeller per 100.000 innbyggere siste 14 dager og 7,1 døde per 100.000 i samme periode.

