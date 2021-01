Tesla-sjokk i bilmarkedet gir ellevill rekord: - Dette er historisk

Vanvittige bilsalg-tall mot slutten av året - elbil-rekorden er knust med solid margin og det har aldri vært solgt flere biler på en måned.

- Det er veldig gøy å se disse tallene. Det er en historisk desember og vi hadde rekord på rekord gjennom året, sier Christine Bu, leder i Elbilforeningen, til Nettavisen.

Desember i 2020 ble en helt enestående måned for elbiler i Norge. Hele to tredjedeler, 66,7 prosent, av nybilsalget var elbiler, noe er suveren ny rekord.

Den rekordhøye andelen kom i tillegg i en historisk bra måned for bilsalget, uavhengig av utslipp i Norge. Faktisk har det aldri vært solgt mer biler i Norge enn i desember i fjor, ifølge ferske tall fra Opplysningskontoret for veitrafikken (OFV).

- Det er veldig morsomt å se. Selv distriktene har kommet etter. Selv i Finnmark og Troms hadde vi en elbilandel på 40 prosent, sier Bu.

Tesla-sjokk

Det ble registrert 20.574 nye personbiler (82,8 prosent flere enn i desember 2019). Den mest solgte bilen i 2020 ble Audi e-Tron, foran Tesla Model 3. De råsterke elbiltallene for desember kan forklares i stor gjennom høye leveranser for Model 3 mot i denne måneden.

Hele 4.232 Tesla Model 3 ble solgt i desember, opp fra 267 i november og 74 i oktober. Det ble registrert dobbelt så mange Tesla Model 3 som noen annen bil, og over halvparten av alle Model 3-bilene som ble solgt i fjor.

Tredoblet elbil-salg

Andelen elbiler av totalsalget ble tredoblet i desember 2020 sammenlignet med desember 2019. Samlet for året økte salget av nullutslipp-biler med 27,3 prosent.

Andelen nullutslipp-biler av totalantallet nyregistrerte biler var 55,3 prosent - 76.804 biler. Det er en soleklar rekord, og en oppgang fra 42 prosent i 2019.

- Nå har vi store forhåpninger for 2021, og har tro på at vi runder 65 prosents elbilandel. Nå står de nye modellene i kø. Det kommer opp til 40 nye elbilmodeller i 2021, mot 30 nye modeller for alle andre biltyper neste år.

De fem mest solgte (nyregistrerte) bilene i 2020:

Audi e-tron (9.227) Tesla Model 3 (7.770) Volkswagen ID.3 (7.754) Nissan Leaf (5.221) Volkswagen Golf (5.221)

Ikke siden 1980-tallet har det vært solgt flere biler enn de siste årene. Det ble solgt 167.000 biler på det meste i 1987, opplyser Pål Bruhn, avdelingsleder i OFV. Hele statistikken for 2020 finner du her.

