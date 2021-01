Branimir var stjerne i Tyrkia. Nå er Eliteserie-profilen klar for samme klubb: - De er ekstreme

Eksporten av Eliteserie-spillere til tyrkisk fotball fortsetter.

Fredag ble det bekreftet at Zymer Bytyqi har skrevet under på en avtale med den tyrkiske klubben Konyaspor. Den tidligere Viking-spilleren bekreftet til Nettavisen etter klubbens siste seriekamp at han ikke kom til å fortsette i klubben når hans kontrakt var over.

Etter noen uker der han blant annet avslo et tilbud fra Vålerenga, er det nå klart at karrieren til Bytyqi fortsetter i Tyrkia. 24-åringen er oppvokst i Norge, men representerer landslaget til hjemlandet Kosovo.

- Fikk meldinger av supportere

Bytyqi blir ikke den første spilleren med bakgrunn fra norsk fotball i den tyrkiske klubben. For 12 år siden, i januar 2009, signerte nemlig Branimir Poljac for Konyaspor. Han gikk sine barne- og ungdomsår i Klemetsrud og KFUM Oslo, før han ble hentet til Stabæk. Han var deretter en periode i Moss før han ble invitert på prøvespill til den tyrkiske klubben der han overbeviste stort.

Poljac har kroatiske foreldre, men representerte Norge på U21-nivå. Han spilte over 40 kamper for Konyaspor og ble en kulthelt for supporterne, før han var involvert i en alvorlig bilulykke som gjorde han ble lam fra halsen og ned i april 2010.

Poljac har fått med seg at hans gamle klubb nå har signert en spiller fra Norge.

- Jeg fikk meldinger fra flere supportere som har spurt meg om Bytyqi de siste dagene, sier Poljac til Nettavisen.

36-åringen sier at han følger godt med på tyrkisk fotball etter sin tid i landet. Eliteserien har han dog ikke like mye oversikt over lenger.

- Ligaen i Tyrkia har bare vokst og vokst. Den begynner å bli veldig bra og man kan se det på alle klubbene, inkludert Konyaspor, som har bygget nye stadioner blant annet, sier han.

Poljac forteller at han var tilbake i Tyrkia på besøk i 2016 for første gang etter den stygge ulykken.

- Det var ekstremt og supporterne er ekstreme, på en positiv måte. Jeg fikk en veldig god velkomst. De er noen av de beste man finner i fotballen. Jeg får meldinger den dag i dag. De har ny president siden jeg var der, men jeg har kontakt med klubben enda, forklarer han.

Se video av mottakelsen til Poljac tilbake i 2016 her:

- En god overgang

Det har gått over ti år siden Poljac måtte gi seg med fotball med umiddelbar virkning på grunn av ulykken. Siden den gang har det vært en jevn strøm av nordmenn som velger å fortsette karrieren i Tyrkia.

- Konyaspor er et stabilt lag midt på tabellen i Super Lig. De har også deltatt i Europa League flere ganger de siste årene. Klubben har også mye bedre økonomi nå, det er et bra steg mener jeg, sier Poljac.

Bytyqi hadde en god sesong for Viking der han noterte seg for over 20 målpoeng for Stavanger-klubben. I vinter har det vært mye interesse for 24-åringens tjenester, men til slutt falt valget på Konyaspor som holder til i byen Konya sentralt i Tyrkia. Laget spiller sine hjemmekamper på Konya Büyükşehir Stadium som tar 42 000 tilskuere.

Reklame Høyeste strømpris på fem år - slik kutter du regningen