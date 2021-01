Diggins med kjempeetappe i touren – Frida Karlsson parkert etter ulykke på rommet

Jessica Diggins (29) gikk inn til sin andre seier på rad og utklasset Frida Karlsson (21) under 10-kilometeren i fri teknikk i Tour de Ski tirsdag.

Karlsson sto i tårer i målområdet og fortalte at hun gikk løpet med smerter. Hun fortalte til NRK at hun hadde hatt en ulykke på rommet på morgenen da hun tok noen løfteøvelser og falt i bakken. Pull ups-ulykken skjedde rett før de skulle dra til stadion. Karlsson forsøkte å løfte seg opp på en dørkarm, men så løsnet selve karmen og Karlsson smalt i bakken.

– Jeg måtte ta smertestillende tabletter for å stille til start. Jeg vet ikke hva som skjer når effekten av tablettene forsvinner. Det kan hende at jeg må stå av touren, sa Karlsson til NRK.

Karlsson fortalte om smerter i setet og gråt da hun forlot stadion.

Tirsdagens 4. etappe var den eneste med individuell start i årets Tour de Ski og gikk i et aldeles nydelig vintervær i Toblach. Diggins vant jaktstarten i Val Müstair søndag og fulgte opp med en pangetappe i den tysktalende delen av Italia. Utgangspunktet foran onsdagens jaktstart er det aller beste.

29-åringen fra Minnesota åpnet skøyteetappen strålende og avsluttet like sterkt. I mål var hun 14,8 sekunder foran lagvenninnen Rosie Brennan. De to ble nummer én og to i Val Müstair på den 3. etappen søndag også.

Sveriges Ebba Andersson gikk sin hittil klart beste etappe i årets tour og endte opp på 3.-plass med 22,2 sekunder opp til friskusen Diggins.

– Jeg visste ingenting om dette, sa Andersson om Karlssons ulykke.

Karlsson lå 10 sekunder bak Diggins i sammendraget foran tirsdagens etappe, men med 9.-plass er den avstanden økt betraktelig etter som hun ble hektet av med hele 52,4 sekunder.

Onsdagens jaktstart tar utgangspunkt i tirsdagens resultater.

