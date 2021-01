Tottenham klare for ligacupfinalen på Wembley

Tottenham har ikke vunnet et trofé siden 2008. Nå har de igjen muligheten etter at Jose Mourinho ledet laget til seier over Brentford i semifinalen.

TOTTENHAM - BRENTFORD 2-0: Brentford la ned en voldsom innsats, men Tottenham var det beste laget og tok til slutt en fortjent 2-0-seier hjemme i Nord-London. Mourinho stilte med en tilnærmet toppet førsteellever og var før kampen tydelig på at oppgjøret var hans viktigste til nå som Spurs-manager. Portugiseren kunne også til slutt juble etter at Moussa Sissoko og Heung-min Son sikret avansement til finalen med hver sin scoring. Blodig takling

Det var imidlertid ikke bare jubel underveis i oppgjøret på Tottenham Hotspur Stadium. Mot slutten av kampen fikk Brentford-spiller Josh Dasilva direkte rødt kort etter at han satte knottene i leggen til danske Pierre-Emile Højbjerg. Taklingen fikk flere til å reagere. Blant dem Sky Sports-kommentator og tidligere Premier League-spiller Andy Hinchcliffe. - Det der var farlig. Det er forståelig at det er rødt kort. Han kunne ha brukket beinet hans, sier Hinchcliffe. Mourinho tok ingen sjanser etter taklingen og byttet ut dansken. Trolig gikk det imidlertid fint med Højbjerg. - Jeg tror det går bra. Man kan se at leggen hans var skadet. Vi kjenner Pierre og han var sint, men på neste trening så vil han være klar, sier lagkamerat og målscorer Sissoko til Viasport etter kampen. Les også: Hyller Solskjærs forvandling Sissoko med tidlig scoring

Tottenham tok tirsdag kveld en tidlig ledelsen etter at Sergio Reguilon slo et godt innlegg inn i Brentfords sekstenmeter. Der fikk lagkamerat Moussa Sissoko stå ganske alene og stange inn 1-0 til hjemmelaget. Førsteomgangen var ellers sjansefattig på Tottenham Hotspur Stadium og lagene gikk i garderoben fortsatt på stillingen 1-0. Les også: Colin Bell er død Det ble imidlertid en mer innholdsrik andreomgang der begge lag skapte muligheter. Heung-min Son var blant annet nær scoring da han avsluttet fra distanse etter 61 minutter, men skuddet gikk like til side for mål. Tottenham forsvarte seg stort sett godt gjennom store deler av kampen, men Brentford var offensive og ga Spurs-forsvarerne nok å gjøre. Etter 63 minutter så det også ut til at Brentford skulle bli belønnet for innsatsen da Ivan Toney satte ballen i mål, men etter å ha tatt i bruk VAR ble målet annullert for offside. Son scoret Tottenham våknet noe etter gjestenes annullerte mål og etter 69 minutter spilte Tanguy Ndombele fri Son som kom alene mot mål. Koreaneren gjorde som så mange ganger før denne sesongen og banket ballen i mål. Ti minutter senere var det lagkamerat Harry Kane som var farlig frempå for Spurs, men England-spissen klarte ikke å overliste David Raya i Brentford-målet. Hjemmelaget hadde god kontroll mot slutten av kampen og Brentford fikk ikke noen enklere jobb da Josh Dasilva fikk direkte rødt kort etter en stygg stempling på Pierre-Emile Højbjerg. Tottenham vant dermed til slutt kampen 2-0 og er nå klare for ligacupfinalen. På Wembley møter de enten Manchester City eller Manchester United i finalen. Den andre semifinalen spilles onsdag kveld. Tottenham

