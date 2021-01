Brassart ordnet Oilers-seier over Vålerenga

Stavanger Oilers lå under to ganger, men to mål av Brady Brassart ordnet 3-2-seier borte mot Vålerenga etter forlengning.

Avgjørelsen falt etter 3.40 minutters spill i sudden death, da Daniel Sørvik mistet pucken til David Morley på vei ut av egen sone. Morley slo tunnel på VIF-backen før hans pasning ble pisket i mål av Brassart. – Det var en bra hockeymatch, men det er surt å tape. Vi hadde en lovende overgang, men så mistet vi pucken på verst tenkelig sted, sa Vålerenga-trener Roy Johansen til TV 2. – Det var bra at vi vant, men vi burde gjort det i ordinær tid, sa Oilers-spiller Tommy Kristiansen, som fikk en smell i skulderen i et ublidt møte med vantet. – Det er en nerve i klem eller noe. Det gjør ekstremt vondt, men det går bra, sa han. Med seier i ordinær tid ville Oilers gått forbi Vålerenga på tabellen, men med poengfordelingen 1-2 er Oslo-laget fortsatt på tredjeplass to poeng foran Stavanger. Storhamar topper tabellen ett poeng foran Frisk og tre foran Vålerenga. Overtallsmål Tobias Lindström satte inn Vålerengas første ledermål i spill fem mot tre mot slutten av en jevnspilt første periode, da Nicolay Bryhnisveen og Daniel Rokseth begge satt utvist for gjestene. Stavanger slo tilbake i midtperioden, og Vålerenga kunne takke keeper Steffen Søberg for at ledelsen holdt helt til det var spilt 28.47. Også utligningen kom i et overtallsspill, mens Andreas Stene sonet for tripping. Christoffer Rubles skudd endret retning på Brady Brassart og snek seg i mål. Lindström ordnet ny Vålerenga-ledelse etter vel halvspilt sisteperiode, rett etter at laget red av fem minutters utvisning for Magnus Brekke Henriksens takling mot hodet. Lindström kranglet med seg pucken etter en dropp og scoret alene med keeper. Fortjent seier Ledelsen varte bare 95 sekunder før Joseph Martin pirket inn 2-2 i tomt pur etter at Søberg halvklarerte et skudd og pucken stoppet i målgården. – Vi gjorde en helt OK første periode, men resten var ikke så bra, sa tomålsscorer Lindström til TV 2. Oilers vant skuddstatistikken 37-23 etter 13-6 i annen og 14-6 i tredje periode. Laget avgjorde med sitt første skudd i forlengningen. Det skulle vært spilt tre eliteseriekamper tirsdag, men de to andre ble utsatt på grunn av koronakarantene. Også kamper torsdag, lørdag og neste tirsdag er utsatt av samme grunn. (©NTB)

Ishockey

