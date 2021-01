Demokratene tok første seier i valgthrilleren i Georgia

Raphael Warnock blir historisk. Det går mot en stor seier for Joe Biden, og et nederlag for Donald Trump.

Senatsvalgene i Georgia er det knyttet stor spenning til det, siden det vil bestemme hvor mye innflytelse USAs påtroppende president, Joe Biden, vil få. Det er avgjørende for Bidens samarbeid med Senatet.

Det er flere amerikanske medier som utpeker Warnock som vinneren i det første senatsvalget etter å ha beseiret den sittende, republikanske senatoren Kelly Loefler. Ifølge NBCs opptelling har Warnock 50,5 prosent av stemmene idet det gjenstår å telle knapt to prosent av stemmene.

Går mot «knockout» for Demokratene

Dermed gjenstår det bare å kåre en vinner i det andre senatsvalget mellom den sittende, republikanske senatoren David Perdue og Demokratenes kandidat Jon Ossoff.

Der er det fortsatt såpass jevnt at en vinner ikke kan kåres i skrivende stund, men i 08.30-tiden viser oversikten fra New York Times at demokraten Jon Ossoff leder med 50,11 prosent mot 49,89 prosent av stemmene til senator David Perdue.

Like før klokken 08.45 skriver tallanalyseselskapet Decision Desk på Twitter at Ossoff har vunnet valget. Også TV 2 har utpekt Ossoff som seiersherre.

Dette vil gi Demokratene kontroll i Senatet fra og med 20. januar. Dette er en stor seier for Joe Biden ettersom det vil bli mye lettere for den påtroppende presidenten å få gjennomslag for sin politikk.

Fakta om kandidatene i Georgia-valget David Perdue Sittende republikansk senator. 71 år gammel. Kommer fra Macon i Georgia. Ble valgt inn i Senatet fra delstaten i 2014. Kom da fra næringslivet, hvor han blant annet var administrerende direktør i Reebok. Er blant de rikeste i Senatet. Har alliert seg tett med president Donald Trump, og har støttet opp om hans forsøk på å utfordre resultatet av høstens presidentvalg. Jon Ossoff Demokratisk utfordrer til Perdue. Er 33 år gammel, og vil bli yngst i Senatet om han vinner. Kommer fra storbyen Atlanta. Er administrerende direktør i dokumentarfilmselskapet Insight TWI. Startet sin politiske karriere da han gikk på college. Var praktikant i Representantenes hus for borgerrettighetshelten John Lewis, som døde i sommer. Ossoff stilte til valg i Huset i 2017 og tapte, til tross for å ha samlet inn store valgkampmidler. Kelly Loeffler Sittende republikansk senator. 50 år gammel. Kommer fra Bloomington i Illinois, men flyttet til Georgia i 2002. Ble utnevnt til setet sitt i Senatet av guvernør Brian Kemp i 2018, da forgjenger Johnny Isakson trakk seg av helseårsaker. Kommer fra næringslivet og er i likhet med Perdue blant de rikeste i Senatet. Jobbet ved Intercontinental Exchange, et selskap som driver verdens største aksjemarked i New York og som ektemannen hennes grunnla. Medeier av basketballaget Atlanta Dream, som spiller i den øverste basketballigaen for kvinner i USA. Har i likhet med Perdue alliert seg med Trump, men ikke før de siste årene. Raphael Warnock Demokratisk utfordrer til Warnock. 51 år gammel. Er pastor i kirken i Atlanta der Martin Luther King Jr. preket, og er blant Georgias mest kjente svarte prester. Vokste opp som det ellevte av tolv barn i offentlig-eid bolig i Savannah i Georgia. Entret politikken via aktivisme. Har kjempet for utvidet rett til helsehjelp og velgerrettigheter. Vil bli Georgias første svarte senator om han vinner valget. (Kilder: NTB, AP, AFP, New York Times)

Nederlag for Trump

Valget markerer også nok et slag for Donald Trump, som nå må se at hans presidentperiode ender med tap i presidentvalget, pluss at Demokratene har kontroll i begge kamre i Kongressen. Det vil si både Senatet og Representantenes hus.

Donald Trump var tirsdag i Georgia i et forsøk på å få folk til å stemme på de republikanske kandidatene. På valgmøtet endte imidlertid Trump opp med å snakke mest om hans udokumenterte påstander om at presidentvalget ble stjålet fra ham, og nå ser det altså ut til at begge de republikanske kandidatene taper sine valg.

Blir historisk



51 år gamle Raphael Warnock sørger også for en milepæl etter seieren i Georgia. Han blir den første svarte senatoren fra Georgia noensinne, og den første demokratiske senatoren fra den tradisjonelt republikanske delstaten på flere tiår.

- Takk så mye. Jeg er en sønn av Georgia. Jeg er nummer 11 av 12 barn. Jeg er en pastor som har fulgt idealene til Martin Luther King Jr. Vi ble fortalt at vi ikke kunne vinne dette valget, men i kveld viste vi at med håp og hardt arbeid er alt mulig. Måtte historien min vise at alt mulig ved å følge den amerikanske drømmen, er noe av det Warnock sa i en følelsesladd tale som er lagt ut på Twitter.

Warnock skal fullføre de to årene av mandatet som Loeffler ble utpekt til da senator Johnny Isakson trakk seg av helsegrunner i fjor vår. Han må dermed stille til gjenvalg i 2022. Demokratene trenger seier i begge valg for å få knappest mulig kontroll i Senatet, med 50 mot 50 senatorer, mens Republikanerne bare må beholde det ene mandatet.

Valget i Georgia blir holdt på nytt etter at ingen av de fire politikerne fikk mer enn 50 prosent av stemmene i kongressvalget, som ble holdt samtidig med presidentvalget 3. november.

20. januar er den offisielle innsettelsesdagen, hvor Joe Biden tar over som USAs president og Donald Trump må forlate Det hvite hus.

