«Harry Potter»-stjernen Jessie Caves' sønn innlagt med koronavirus

Jessie Cave skriver at sønnen er innlagt med koronavirus, bare to måneder etter den dramatisk fødselen.

Tirsdag denne uken delte «Harry Potter»-skuespilleren, Jessie Cave (33) et bilde på Instagram av sin to måneder gamle sønn, Abraham Benjamin, som igjen er innlagt på sykehus. Denne gangen med koronavirus.

Cave er kjent for sin rolle som Ron Weasleys klengete kjæreste Lavender i de populære «Harry Potter»-filmene.

«Jeg så nyhetene om lockdown fra et isolert rom på sykehuset. Stakkars babyen min er koronasmittet. Han har det bra, men heldigvis er de årvåkne og forsiktige», skriver hun innledningsvis.

Videre advarer hun mot det smittsomme koronaviruset, og ber folk være forsiktige de neste ukene etter at England har gått inn i en ny lockdown.

«Ville egentlig ikke at dette skulle være starten på et nytt år for familien min. Ville egentlig ikke være tilbake på sykehus så kort tid etter hans traumatiske fødsel» fortsetter hun, men legger til at sønnen er større og sterkere nå enn sist de var på sykehuset.

Dramatisk fødsel

I midten av juni i fjor ble det kjent at «Harry Potter»-stjernen og komiker Alfie Brown (29) ventet sitt tredje barn sammen, og i oktober kom sønnen omsider til verden bare 40 minutter etter at vannet gikk. Det avslørte hun også i et innlegg på Instagram.

«Ganske ekstremt, men det var også sparkene hans gjennom hele graviditeten. Dette har vært en ganske annerledes opplevelse sammenlignet med mine tidligere fødsler», skrev hun til følgerne sine da.

Cave og Brown har barna Donnie (6) og Margot (4) fra før, og Cave forteller at denne fødselen var mer ydmykende, skremmende og utenfor hennes kontroll.

Den nyfødte gutten ble tatt fra mor til nyfødtintensiven like etter fødselen, og hun beskriver det som «vanskeligste øyeblikket i livet sitt». Men en uke senere fikk de to endelig dra hjem til resten av familien.

Deler hyppig fra familielivet

Med sine tre barn og en travel mammarolle tar skuespilleren seg fortsatt tid til å dele flittig med følgerne sine på Instagram.

