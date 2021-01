Nettavisen den fjerde viktigste informasjonskilden om korona

Du skal lytte til selvskryt, for den kommer fra hjertet, heter det. Her i Nettavisen har vi denne uka hatt tre viktige, redaksjonelle milepæler å feire.

De viktige milepælene vi er mest stolt av nå ved inngangen til 2021 er:

En måling viser at Nettavisen er den fjerde viktigste informasjonskilden for folk flest når det gjelder korona-pandemien, bare slått av NRK, VG og TV 2.

2020 ble ikke Nettavisen felt av Pressens faglige utvalg (PFU) en eneste gang. Det plasserer oss blant de mest presseetisk bevisste mediene i Norge.

Denne første uka i 2021 nådde vi igjen den gamle milepælen på 1 million daglige lesere. Det er med og befester Nettavisen på et nytt, historisk høyt nivå.

For de som fremdeles orker å følge med på jublende/kvalmende selvskryt (stryk det som ikke passer), kan vi ta det i tur og orden:

Denne uka ble det offentliggjort en undersøkelse fra YouGov om hvilke nyhetsmedier som folk flest oppfattet som sine viktigste informasjonskilder om pandemien. På de tre første plassene ligger ikke uventet NRK, VG og TV 2.

Begge de to tv-stasjonene har en særstilling når det gjelder nasjonale nyheter, særlig i krisetider, hvor folk flokker til skjermene for å få siste nytt. Men også VG har utmerket seg, særlig har de vært dyktige på informasjonsinnhenting og ikke minst presentasjon av statistikk og nyheter etterhvert som pandemien utviklet seg fra 12. mars i fjor.

Fra de tre øverst på pallen er det et stykke ned til resten, men der finner vi altså Nettavisen på fjerdeplass blant de norske mediene - et bittelite hakk foran regionavisene og Aftenposten, Dagbladet og Dagens Næringsliv - som det er naturlig å sammenlikne oss med.

Det tar vi som et tydelig tegn på at Nettavisen har utviklet seg i en retning der stadig flere stoler på informasjon fra oss, at vi er særdeles raske på nyheter, og at vi er blant de beste i klassen når det gjelder lettfattelig presentasjon av viktige, korrekte fakta og meninger av samfunnsmessig betydning. Mer om undersøkelsen kan du lese her.

Dermed er vi over på det neste skrytepunktet, som delvis henger sammen med det første, nemlig null fellelser i Pressens faglige utvalg i 2020. Det betyr at vi i fjor endelig nådde null-visjonen etter langvarig arbeid, etter at vi både i 2019 og 2018 klarte oss med én fellelse i pressens selvdømmeorgan.

«Verstingene» i fjor var Finansavisen (to brudd/fire kritikk) og NRK (tre brudd/en kritikk, mens flere medier er oppført med to fellelser. Mer om PFU-tallene finner du her, og mer offisiell statistikk kommer neste uke.

Nå må vi i rettferdighetens navn nevne at fire fellelser for NRK ikke er et veldig høyt tall, med tanke på statskanalens enorme størrelse, aktivitet og antall saker. Det er heller ikke slik at Nettavisen er livredd for å bli klagd inn til Pressens faglige utvalg.

Skal vi drive ordentlig, kritisk journalistikk må vi våge å utfordre, og da risikerer vi å tråkke folk på tærne - og også å gjøre feil. Derfor ble Nettavisen også i fjor klaget inn, men altså uten at vi ble felt.

Så til antall lesere: Nettavisen har også tidligere vært over en million daglige, unike lesere. Gjennom eier-splitten mellom Amedia og Egmont for et par-tre år siden gikk imidlertid både blogg.no, Side2 og Side3 til Egmont. Med disse «forsvant» også flere hundre tusen daglige lesere.

Men allerede nå er vi altså tilbake der vi var, helt på egen kjøl. Det vil si: Vi var kortvarig over millionen allerede i mars, da informasjonsbehovet rundt korona-viruset var på sitt heftigste. Den jevne trafikkveksten har imidlertid fortsatt gjennom hele 2020.

Jeg tolker veksten som et tegn på at Nettavisen i stadig større grad blir sett på som en viktig og pålitelig informasjonskilde til folk flest i Norge, ikke bare når det gjelder korona, men også på de fleste andre områder.

Her i Nettavisen er vi også stolte over at trafikkvekst og dyktig forretningsdrift også førte til et solid økonomisk resultat i 2020 - til tross for pandemien, og fullstendig uten pressestøtte. Men det skal andre få fortelle om når tallene er klare.

