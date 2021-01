Stordalen slår hotell konkurs: - Rett og slett ikke forsvarlig å drive hotellet lenger

Stor nedtur for milliardæren.

I august skrev Nettavisen Økonomi om hvordan Petter Stordalen hadde slitt med å få fart på den voldsomme hotellsatsingen han satte i gang i Stavanger for noen år siden.

Stordalen tapte 250 millioner kroner på hotellene gjennom oljekrisen (2015-2017), og ytterligere 90 millioner kroner i 2018. Til tross for forbedringer i 2019, tapte Stordalen rundt 70 millioner kroner før skatt på hotelldriften i Stavanger i fjor, og nå har milliardæren slått et av hotellene konkurs.

- Jeg kan bekrefte at vi i dag har begjært oppbud for Comfort Hotel Stavanger. Vi har strevd en stund der, og nå er det rett og slett ikke forsvarlig å drive hotellet lenger, sier konsernsjef i Nordic Choice, Torgeir Silseth, til Aftenbladet, ifølge E24.





Slik har det gått med Petter Stordalens hoteller i Stavanger Petter Stordalen har totalt ni hoteller i Stavanger-regionen: Clarion Hotel Energy, Clarion Hotel Air, Hotel Skagen Brygge, Comfort Hotel Square, Clarion Hotel Stavanger, Comfort Hotel Stavanger, Quality Airport Hotel, Quality Hotel Pond, Quality Hotel Residence. Slik har hotelldriften gått de siste fem årene:

2015: minus 50 millioner kroner før skatt. 2016: minus 100 millioner kroner før skatt 2017: minus 100 millioner kroner før skatt 2018: minus 92,8 millioner kroner før skatt 2019: minus 72,2 millioner kroner før skatt

Gått i minus lenge

Konkursen betyr at rundt 13-14 ansatte må finne seg noe annet å gjøre, siden de mister jobbene sine. E24, som gjengir Aftenbladet, skriver at hotellet har blødd penger de siste fem årene. Det skal ha gått med rundt 12 millioner kroner i minus siden 2015, og i 2019 ble resultatet 5,3 millioner kroner i minus.

Silseth opplyser at dette er første gang et hotell i Stordalen-konsernet går konkurs på over 25 år, og at det viser hvor ekstrem situasjonen er i disse dager. Konsernsjefen hevder at de likevel vil gjøre sitt beste for at de ansatte ikke skal stå helt på bar bakke fremover, ved at de skal prøve å ta ansvar og hjelpe alle til å få nye jobber i Nordic Choice-systemet, skriver E24.

Hotellkongen har imidlertid ikke gitt opp Stavanger-satsingen:



Hadde troen på 2020

Da Nettavisen Økonomi snakket med driftsdirektør Jannica Landmark-Rosén i august i fjor, fortalte hun at kjeden hadde store forventninger til at 2020 var året der trenden i Stavanger skulle snu. Så kom koronapandemien.

- Vi hadde tykke ordrebøker på alle Clarion-hotellene, sa hun i august.

Året 2020 ble som de fleste har fått med seg, et mørkt år for hotellbransjen i hele landet, etter nedstenginger og restriksjoner som rystet hele bransjen til innvollene.



«Det er fremdeles usikkerhet knyttet til hvor lenge covid-19-pandemien vil vare og hvordan dette vil påvirke virksomheten. Ledelsen forventer en gradvis økning av omsetningen siste halvår 2020 og i 2021, og håper å passere pre-korona-nivå i 2022», skrev styret i Stordalen-konsernet i fjor.

