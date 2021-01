En Askim-mann er ilagt et forelegg på 20.000 kroner etter at han arrangerte et familieselskap til tross for at han hadde fått påvist koronasmitte.

Det bekrefter stasjonssjef Trond Widme på Indre Østfold politistasjon overfor Smaalenenes Avis. Selskapet var i Askim på nyttårsaften. – Det er helt forkastelig og noe vi tar sterkt avstand fra. En slik handling kan få store følger for dem som var til stede, og dette kan bidra til at smitten sprer seg enda mer i Indre Østfold, sier Widme. Politiet etterforsker om selskapsdeltakerne har gjort noe straffbart. (©NTB) Reklame Slik sparte Charlotte 15.000 kroner på billånet Medisin/Helse

Sykdom Medisin/Helse