Norsk stjerne knuser børsen: Nå forklarer han hvordan

Etter en avkastning på over 60 prosent i fjor, strømmer investorkronene til Thomas Nielsen.

Forvalter Thomas Nielsen er den nye gullgutten i den norske forvaltningsbransjen. Snart runder hans First Veritas en milliard kroner i forvaltningskapital.

- Jeg liker å kjøpe aksjer som ingen andre liker, for da får du de billig. Folk blir ofte psyka ut, også jeg, men forskjellen er at jeg har en modell som styrer meg, sier Nielsen i podkasten Stavrum & Eikeland.

Du kan også høre podkasten i Apple podcasts og Spotify.

- Da fikk jeg det man kaller kognitiv dissonans

Selv om modellene sier kjøp eller behold i porteføljen, så er det ikke alltid like lett å unngå at andre faktorer spiller inn, som da han gikk ned Bogstadveien rett etter Norge stengte i mars i fjor og kundene var fraværende hos Hennes & Mauritz, en av selskapene i Nielsens portefølje.

- Det var første gang jeg fikk det man kaller kognitiv dissonans, at jeg fikk motstridende informasjon og ble veldig stressa. Hva gjør jeg nå? Butikkene var stengt og jeg vet jo at dette ikke kommer til å gå bra, selv om modellen sier det motsatte, sier forvalteren.

Heldigvis for Nielsen, så ble han reddet av et resultatvarsel fra Hennes & Mauritz, som umiddelbart slo inn i modellen hans, slik at han kom seg ut før katastrofen var et faktum.

- Thomas. Du kan ikke være så tjukk i hue

Det hender at han noen ganger hører den «belærende stemmen fra underbevistheten», som advarer ham mot å eie en aksje.

- Da hører jeg: «Thomas. Du kan ikke være så tjukk i hue. Nå må du lukke opp øya dine og se verden!» Da blir jeg stressa og lurer på hva som er det riktige å gjøre, sier Nielsen.

I podkasten avslører Nielsen hemmeligheten bak suksessen.

- Hvis selskaper har levert god kvalitet i 15 år, da forstår jeg at de skjønner hva de gjør. Jeg har Novo Nordisk i porteføljen, som er verdensledende på insulin. Jeg har ikke filla peiling på insulin jeg, men det trenger jeg heller ikke, for de vet hva de driver med, sier Nielsen.

Dette og mye mer i Stavrum & Eikeland.

Reklame Strømsjokket: Spotpris 87,44 øre - fastpris 24,90 øre