Sky Italia: - Hauge starter mot Juventus

Jens Petter Hauge får sin første kamp fra start i Serie A i kveld. Det melder Sky Italia.

AC Milan-manager Stefano Pioli må gjøre endringer på startelleveren før onsdagens kamp mot Juventus.

Milan har bekreftet på klubbens nettsider at Ante Rebić og Rade Krunić har testet positivt for covid 19-viruset, men de er uten symptomer. Dermed har begge spillerne er plassert i isolasjon og spiller ikke kampen mot Juventus.

Fra før er Matteo Gabbia, Ismael Bennacer, Alexis Saelemaekers og Zlatan Ibrahimovic alle ute med skader. Også Sandro Tonali er utilgjengelig siden han ble utvist mot Benevento i helgen.

Den enes død er den andres brød. Krisen på midtbanen hos Milan betyr at Jens Petter Hauge trolig går inn i startelleveren.

Dersom Hauge får starte, vil det være den tidligere Bodø/Glimt-spillerens første kamp fra start i Serie A. Nordmannen har blitt byttet inn ni ganger og spilt til sammen 217 minutter i den italienske toppdivisjonen. Da Milan slo Benevento 2-0 i helgen var 21-åringen ubenyttet reserve. I kveld kan han endelig få sjansen han har ventet på.

Italiensk Serie A. AC Milan vet at de med seier vil beholde tabelltoppen i Serie A, og de vil øke forspranget på Juventus til 13 poeng, men taper de risikerer Milan å miste førsteplassen til byrival Inter.

Milan er fortsatt ubeseiret etter 15 serierunder, som det eneste laget i fem største ligaene i Europa.

På San Siro står de med 4-3-0 og 17-9 i målforskjell. De vant 3-2 mot Lazio i den forrige hjemmekampen etter at Theo Hernández ble matchvinner på overtid.

Milan har ikke tapt de to siste hjemmekampene mot Juve, og sist sesong snudde de 0-2 til 4-2-seier mot Juventus på San Siro.

Midtbanekrise i Milan

Den siste oppdateringen fra Sky Italia forteller at Gianluigi Donnarumma starter i mål, og han får foran seg en backfirer som består av Diogo Dalot, Simon Kjær, Alessio Romagnoli og Theo Hernandez. Davide Calabria flyttes frem på midtbanen, hvor han spiller sammen med Franck Kessie.

Samu Castillejo spiller på høyrekanten, mens Jens Petter Hauge kommer inn for Ante Rebic på venstreflanken. Hakan Calhanoglu fortsetter i playmakerrollen og Rafael Leao starter på topp.

Milan starter sannsynligvis med dette laget: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Calabria, Kessié; Castillejo, Çalhanoglu, Hauge; Leão.

Juventus slo tilbake

Etter en treg start på sesongen, hvor Juventus nye manager Andrea Pirlo så laget spille uavgjort i tre av de fire første ligakampene, har Juve begynt å finne seg selv de siste ukene.

«Den gamle damen» har bare tapt én av 14 Serie A-kamper. De tapte 0-3 hjemme mot Fiorentina i siste kampen før juleferien, men slo umiddelbart tilbake og vant 4-1 mot Udinese i helgen.

Storklubben fra Torino vant sin Champions League-gruppe også. De slo Barcelona 3-0 i den siste gruppepsill-kampen, og gikk dermed forbi La Liga-gigantene.

Pirlo har en del utfordringer før kampen mot Milan. Alvaro Morata er skadet, og han spiller ikke kampen mot Milan. I tillegg har Alex Sandro og Juan Cuadrado testet positivt for covid-19-viruset. Juve-manageren røpet samtidig at Paulo Dybala muligens ikke blir spilleklar fordi han har feber. Men de har fortsatt Ronaldo på banen. Han er den viktigste spilleren hos Torino-klubben.

Sannsynlig Juventus-lag (4-4-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Dybala, Ronaldo.

Juve-oddsen synker

Juve tok seg opp på 5. plass med den seieren mot Udinese i helgen, men har hele 11 poeng opp til Milan, riktignok med kamp mindre spilt. Er ubeseiret på bortebane med 3-4-0 hittil.

Milan-manager Stefano Pioli mangler en rekke sentrale spillere før denne viktige kampen, og det tror vi vil få konsekvenser.

2-0 seier til Juventus i de to foregående sesongene, men vi tror ikke de vinner onsdagens storkamp i Milano. Oddsen på Juve-seier har sunket betraktelig etter koronatilfellene i AC Milan ble offentliggjort. Sjansene for at Milan vinner er nok svekket, uten tvil, men vi tror de kan ta poeng hjemme på San Siro.

Vi tror denne kampen blir jevnspilt. Uavgjort til 3,15 i odds virker å være et sannsynlig utfall.

