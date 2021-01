Rasende Trump: - Vi er på nivå med utviklingsland

President Donald Trump er fortsatt rasende etter valgnederlaget.

NEW YORK (Nettavisen): Onsdag ettermiddag erklærte Jon Ossoff fra Demokratene at han har vunnet kampen mot David Perdue om den siste senatsplassen i Georgia. Dermed ryker Republikanernes flertall i Senatet, noe som er en gedigen nedtur for partiet og president Trump.

Les også: – Nå kan Biden få et stort problem

- Flaut for USA

Fra før er det klart at Ossoffs partifelle Raphael Warnock vant setet han kjempet om.

Onsdag ettermiddag er en rasende Trump ute på Twitter og kommer på nytt med påstander om at valget ble rigget. Det er uklart om presidenten viser til presidentvalget eller senatsvalget i Georgia.

- De fant tilfeldigvis 50.000 stemmesedler sent i går kveld. Dette er flaut for USA. Valgprosessen vår er verre enn den man har i Den tredje verden, skriver Trump i en Twitter-melding.

Les også: Trump: - De kommer ikke til å ta Det hvite hus, vi kommer til å kjempe som bare faen!

Tirsdag kveld insinuerte presidenten at det lå valgjuks bak valget i Georgia. Før alle stemmene var talt opp, skrev han følgende.

- Det ser ut til at de legger opp til en stor «dumping av stemmer» mot de republikanske kandidatene. Venter de på å se hvor mange stemmer de trenger?

Dette er en udokumentert påstand fra presidenten, og Twitter har også merket Trumps Twitter-melding.

Les også: Ville spekulasjoner om Trump før Biden overtar

Erkjenner ikke valgnederlaget

President Donald Trump har så langt ikke erkjent valgnederlaget, og har heller ingen planer om å gjøre det, skal vi tro hans egne uttalelser. Etter nederlaget i Georgia, skriver Trump at det nå er viktigere enn noen gang før at han blir ved makten.

- DET REPUBLIKANSKE PARTIET, OG ENDA VIKTIGERE, VÅRT LAND, TRENGER PRESIDENTSKAPET MER ENN NOEN GANG FØR - VETOENS MAKT. HOLD DERE STERKE! skriver presidenten i en melding på onsdag.

Kamp i Kongressen

Det Trump henviser til er at Kongressen på onsdag skal godkjenne valgresultatet etter presidentvalget. Normalt handler det bare om formaliteter når Kongressen skal godkjenne valgresultatet. I år kan det bli en langdryg kamp mot dem som nekter å innse nederlaget.

Flere titall av den gjenstridige presidentens nærmeste støttespillere i Kongressen har sagt at de vil utfordre resultatet når Kongressen samles onsdag ettermiddag. Klokken 19 norsk tid starter møtet der de to kamrene sammen skal telle og bekrefte delstatenes stemmer i valgkollegiet.

Joe Biden fikk både flest stemmer og sikret seg flest valgdelegater i november. Normalt skulle onsdagens seanse bare vært en formalitet.

Flere timer med debatt

Men senatorene Ted Cruz og Josh Hawley har varslet at de vil be om en revisjon for å granske grunnløse påstander om valgfusk. Et flertall i Kongressen er imot dette og kommer nesten helt sikkert til å godkjenne resultatet og valget av Biden. Men utfordrerne kan forsinke prosessen, og hvert av forslagene kan bli debattert i opptil to timer.

Visepresident Mike Pence, som vanligvis bare skal lese opp resultatene, er under press fra sjefen sin, president Donald Trump. Trump vil at Pence skal utrope ham til president, noe som kan være ulovlig.

Les også: Trump har fortalt rådgivere at han vil nekte å forlate Det hvite hus: - Har bikket over til galskap

Twitter som siste skanse

– Delstatene ønsker å korrigere sine stemmer, som de vet er basert på uregelmessigheter og fusk pluss korrupte prosesser som ikke er godkjent av de folkevalgte, skriver Trump på Twitter. Det sosiale mediet har igjen flagget påstandene hans om valgfusk som «omstridte».

Les: Trump-lekkasjen: - Kvalifiserer for riksrett og avsettelse

– Alt Mike Pence trenger å gjøre, er å sende dem tilbake til delstatene, OG SÅ VINNER VI. Gjør det Mike, tiden er inne for å vise ekstremt mot, er den klare oppfordringen fra øverste hold. Tross valgnederlaget er Trump president i 14 dager til.

Trump deltar i demonstrasjon i Washington

USAs president Donald Trump skal holde tale på en demonstrasjon nær Det hvite hus onsdag, i protest mot Kongressens sertifisering av valgresultatet samme dag.

Les også: Proud Boys-leder pågrepet i Washington

– Jeg skal tale på Redd USA-demonstrasjonen i morgen på Ellipse klokken 11, skrev Trump på Twitter tirsdag.

– Vær tidlig ute, skrev han også, og lovet at arrangementet nær Det hvite hus vil samle en stor folkemengde.

Nasjonalgarden i hovedstaden er mobilisert i tilfelle det skulle oppstå voldelige sammenstøt.

– Folk har til hensikt å komme væpnet til byen vår, sa Washington D. C.s politisjef Robert Contee mandag.

Reklame Her kan du levere Vikinglotto