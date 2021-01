Innendørsidrett forbudt for Oslo-barna i to uker

Barneidretten i Oslo må være ute i kulda de neste 14 dagene. Byrådet forbyr friidrettsaktiviteter og idrett som skjer innendørs.

Det ble klart da Oslo kommune onsdag forlenget den sosiale nedstengningen i to uker til. Siden før jul har det vært et tilsvarende forbud for ungdom og voksne.

– Nå stenger vi all idrett innendørs de neste to ukene. Vi har holdt tilbud for barn åpent så lenge vi kan, og vi vil åpne det så raskt vi kan, sier Omar Samy Gamal (SV), som er byråd for kultur, idrett og frivillighet.

Han mener også idrettsarrangement som skjer utendørs, bør utsettes i denne perioden.

– Vi har fått en del henvendelser om det vil være mulig å avholde utendørs idrettsarrangementer de neste ukene, blant annet skirenn. Vi fraråder at det holdes utendørs arrangementer de neste ukene, selv om det ikke er forbudt, sier Gamal.

Det er unntak fra forbudet mot innendørsidrett i hovedstaden. Blant annet vil det være mulig å ha skolesvømming for unge under 20 år, og profesjonelle svømmere skal kunne få trene i basseng.

