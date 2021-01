I Kristiansand er det sist døgn registrert 18 nye tilfeller av koronasmitte. Så langt i år er det påvist 41 nye smittetilfeller.

I tillegg til de 18 smittede er 65 personer satt i karantene det siste døgnet, opplyser Kristiansand kommune på sine nettsider.

Kommunen skriver at det fortsatt pågår smittesporing etter et utbrudd under en arrangement på et utested i romjulen. I alt 20 personer har fått påvist koronasmitte etter å ha vært til stede under arrangementet, skriver Fædrelandsvennen.

(©NTB)

Reklame Her kan du levere Vikinglotto