Elabdellaoui etter ulykken: – Lover å komme tilbake sterkere

Omar Elabdellaoui uttaler at han gjør framskritt for hver dag etter ulykken på nyttårsaften. Fotballprofilen lover å komme tilbake sterkere.

Det skriver Elabdellaoui i et innlegg på Instagram, hans første uttalelse siden han pådro seg en øyeskade da fyrverkeri detonerte i hånden hans på nyttårsaften.

– Jeg kommer meg. Jeg får førsteklasses profesjonell behandling fra det medisinske teamet, og vi gjør framskritt hver dag, skriver Elabdellaoui og fortsetter:

– Vi står fortsatt overfor noen utfordringer, men jeg kommer tilbake sterkere. Det lover jeg. Vær så vennlige å ta meg med i tankene og bønnene deres.

Landslagsbacken takker samtidig for all støtten han har fått i etterkant av den alvorlige ulykken. Det er ikke kjent nøyaktig hvor alvorlig synet hans er rammet, men det er blitt opplyst at det ene øyet er mer skadd enn det andre.

Brannskader

Elabdellaoui har på sykehuset fått behandling for brannskader i ansiktet. Hans lege Vedat Kaya uttalte fredag at han ikke kunne si noe som helst om når nordmannen kan være tilbake på fotballbanen.

Selve ulykken skjedde hjemme hos Tyrkia-proffen.

– Jeg ønsket bare å ha det hyggelig sammen med barna mine og min kone da ulykken inntraff, skriver han selv.

Tirsdag ble Elabdellaoui hedret av lagkameraten Mbaye Diagne da han scoret i Galatasarays 3-4-tap mot Konyaspor. Flere lagkamerater og personer fra klubbledelsen har også besøk ham på sykehuset.

