- Dette er det sykeste. Politiet klarer ikke stoppe dem

Demonstranter er i bygningen, viser TV-bilder.

OSLO/NEW YORK (Nettavisen): Onsdag kveld norsk tid har demonstranter brutt seg gjennom sperringer og tatt seg inn i The Capitol, der Kongressen driver med sertifisering av valgresultatet.

Kongressbygningen har blitt stengt ned, melder NTB. Demonstranter er inne i bygningen viser videobilder:

Se direktebilder fra kaoset øverst i saken.

Ifølge Bloomberg-reporter Jennifer Jacobs har visepresident Mike Pence blitt eskortert ut.

Donald Trump har i det lengste håpet at Pence ville komme ham til unnsetning, i et siste desperat forsøk på å snu valgresultatet. Det budskapet gjentok han i en tale onsdag kveld.

Dette skjedde samtidig som at Kongressen leste opp og begynte godkjenningen av valgmannsstemmene.

Pence åpnet seansen i Kongressen med å si at han ikke har myndighet til å forkaste valgmannsstemmene som har gått til Joe Biden.

Klokken 20.24 norsk tid skriver Trump på Twitter:

– Mike Pence hadde ikke motet som skulle til for å forsvare landet vårt, og vår konstitusjon, ved å gi delstatene våre sjansen til å sertifisere et korrekt sett med fakta, ikke de falske og unøyaktige som de ble bedt om å sertifisere. USA forlanger sannheten!

Dette var på omtrent samme tid da senator James Lankford ble bedt om å stanse talen sin, fordi «demonstrantene er i bygningen»:

Noen minutter senere legger Trump til:

– Vær så snill og støtt politiet. De er på vår side. Hold dere fredfulle!

– Reportere, ansatte og senatorer blir flyttet ut av Capitol-bygningen. Senatorer sprintet ned i kjelleren og gjennom t-banetunneler til en seperat del av Capitol, skriver Axios-reporter Alayna Treene på Twitter.

Huffington Post-reporter Igor Bobic rapporterer:

– En person er oppe på talerstolen og roper «Trump vant valget!». Dette er galskap.

Elijah Schafer, journalist på stedet, melder at politiet bruker «ikke dødelig-makt» for å stoppe folkemassen, og at scenen som utfolder seg foran han er vanskelig å sette ord på.

– Dette er det sykeste. Politiet klarer ikke stoppe dem. Jeg har aldri opplevd noen ligende, skriver han på Twitter.

Capitol Hill-bygningene som evakueres er Cannon House Office Building og Madison Library of Congress Building, melder Chad Pergram, som jobber for Fox News.

CNN-korrespondent, Kaitlan Collins, skriver samtidig at til tross for Trumps gjentatte trusler i løpet av sin tale onsdag, har han ikke marsjert mot Capitol Hill.

Hun skriver at presidenten nylig har returnert til det hvite hus, og at mange av hans støttespillere er på vei. Hun skriver også at Capitol er på en «lockdown».

En Huffington Post-redaktør på stedet, varsler også at det nå brukes pepperspray mot demonstrantene. Han har delt en video av det som skal være demonstranter som presser politiet oppover trappene på Capitol Hill:

Demokraten Haley Stevens, medlem av Representantenes hus, skriver på Twitter:

– Jeg gjemmer meg på kontoret. Bygningen ved siden av har blitt evakuert. Jeg kan ikke tro at jeg må skrive dette.

