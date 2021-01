Warholm-stevne og innendørs-NM utsettes

Karsten Warholms friidrettsstevne i Ulsteinvik og innendørs-NM samme sted er utsatt på grunn av koronasituasjonen.

Karsten Warholm International skulle etter planen arrangeres i Ulsteinvik 29. januar, men smittebildet og de gjeldende restriksjonene gjør at man må finne en senere dato for arrangementet, opplyser friidrettsstjernens mor og manager Kristine Haddal til VG.

Warholms klubb Dimna er dessuten arrangør for innendørs-NM i friidrett, som skulle vært arrangert den første helgen i februar. Også det stevnet må utsettes, skriver Norges Friidrettsforbund.

– Vi har hatt et møte med Dimna IL i dag, og dette er den naturlige konsekvensen av situasjonen vi står i. Norges Friidrettsforbund er i dialog med arrangøren og vurderer ny dato for mesterskapet, sier Rune Stenersen, rådgiver for arrangement og anlegg i friidrettsforbundet.

Den planlagte nordiske innendørslandskampen i februar blir samtidig avlyst.

