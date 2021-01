McCarthy fikk sparken i Apoel – Bergs lag vant toppkampen

Irlands tidligere landslagssjef Mick McCarthy fikk onsdag sparken som trener for den kypriotiske fotballklubben Apoel Nikosia etter fire tap på rad.

I en kort uttalelse på sitt nettsted meldte klubben om sparkingen og ønsket McCarthy og hans assistent Terry Connor lykke til videre.

McCarthy overtok jobben for bare to måneder siden, man han har ikke fått skikk på laget som nå er på 11.-plass i eliteserien. Klubbens tidligere spiller Savvas Poursaitidis overtar jobben og blir lagets sjuende trener på 17 måneder.

Bedre går det for Henning Berg og hans Omonia Nikosia, som onsdag vant toppkampen mot Apollon Limassol. Thiago Santos og et selvmål vendte 0-1 til 2-1 for hovedstadslaget.

Seieren gjør at Omonia på tredjeplass er bare poenget bak Apollon på plassen foran.

AEL Limassol er serieleder.

(©NTB)

