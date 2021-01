Kvinne skutt i kongressbygningen under Trump-demonastrasjoner - kritisk skadd

En kvinne er livstruende skadd etter å ha blitt skutt i Washington.

NEW YORK/AKERSGATA (Nettavisen): En kvinne er i kritisk tilstand etter å ha blitt skutt i brystet på Kongressens område, ifølge to anonyme kilder til CNN. Flere politifolk er også skadet, melder kanalen.

Det var mens Kongressen skulle godkjenne valgseieren til Joe Biden at demonstranter utenfor tok seg inn i bygget. Den prosessen er nå utsatt på ubestemt tid.

Et vitne opplyser til TV-kanalen Gobal News at kvinnen som ble skutt, skal ha blitt skutt av politiet. Men dette er ubekreftede meldinger.

Capitol-politiet har trukket våpen og barrikadert døren til kammeret i Representantenes hus der det vanligvis blir holdt samlinger i Kongressen.

Bilder fra stedet viser en benk som er dyttet foran døren og minst fem polititjenestepersoner som har trukket våpen. De sikter mot noen eller noe på andre siden av døren.

Se direktebilder fra USA under:

De folkevalgte er evakuert

Lovgiverne har blitt evakuert til et ukjent sted, opplyser en sentral kilde til CNN. Flere av kongressmedlemmene tvitrer om at de har gjemt seg og at de er i sikkerhet, og samtidig at de ikke tror det som foregår rundt seg.

Politiet jobber nå med å sikre de øvrige etasjene i bygget, og vil deretter jobbe seg gjennom de andre delene av bygget.

På innsiden av bygget har personer tatt seg inn på kontoret til Nancy Pelosi.

Utenfor bygget er det fremdeles svært mange demonstranter, og politiet har ennå ikke grepet inn på trappene til det ikoniske bygget.

