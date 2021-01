Erna Solberg om de voldelige demonstrasjonene: - Trump har ansvaret for å stoppe dette

Klar tale fra statsministeren.

Onsdag kveld norsk tid har demonstranter brutt seg gjennom sperringer og tatt seg inn i The Capitol, der Kongressen tidligere på kvelden akkurat hadde begynt på sertifisering av valgresultatet, og godkjenne Joe Bidens valgseier.

En kvinne har blitt skutt, og det meldes også om funn av små hjemmelagde bomber i området. President Trump maner nå til ro på Twitter, til tross for at han få timer tidligere selv var med på å hisse opp stemningen.

LES OGSÅ: Trump-supportere stormer kongressen: Bæres bort etter skudd

- Trump har ansvaret

Nå tar også en rekke norske politikere og profiler til tastaturet for å fortelle hva de mener på Twitter.

Statsminister Erna Solberg kommer med klar tale om hva hun mener om kveldens hendelser.

- Det vi ser fra Washington er et helt uakseptabelt angrep på demokratiet i USA, skriver statsministeren, før hun poengterer at det er hans ansvar å sette en stopper for dette.

Jens Stoltenberg har også tatt til Twitter for å uttale seg om de voldsomme hendelsene.

- Sjokkerende scener i Washington D.C, utfallet av dette demokratiske valget må bli respektert.

- Mangler ord

Også Audun Lysbakken har uttrykt sin medfølelse med USA, og sin vantro over det han nå ser.

- Mangler ord for å beskrive alvoret i dette, sier han blant annet.

Jonas Gahr Støre mener stormingen er et sjokkerende angrep på demokratiet i USA, og at det som skjer nå vil gi varig skade på USAs omdømme.

- Uvirkelige, sjokkerende og skremmende bilder

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier president Donald Trump har ansvar for å sørge for at demonstrasjonen mot Kongressen kommer under kontroll.

– Det som nå utspiller seg i Washington DC, er dypt opprørende og alvorlig og et helt uakseptabelt angrep på demokratiet. President Trump har et særlig ansvar for å sørge for at situasjonen kommer under kontroll, skriver Søreide på Twitter onsdag kveld.

Beskjeden kommer samtidig med at tusenvis av demonstranter har brutt gjennom sikkerhetsbarrierene rundt den amerikanske kongressbygningen.

– Kongressen må få gjennomføre de oppgavene grunnloven pålegger dem. Det er helt grunnleggende i et demokrati at den tapende part erkjenner valgnederlaget, skriver Søreide videre.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen sier demonstrasjonene i Washington er et angrep på det amerikanske demokratiet.

– Uvirkelige, sjokkerende og skremmende bilder og rapporter fra Washington og kongressbygningen. En svært alvorlig situasjon og et angrep på det amerikanske demokratiet, skriver den norske stortingspresidenten på Twitter onsdag kveld.

Reklame Strømsjokket: Spotpris 87,44 øre - fastpris 24,90 øre