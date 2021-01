USAs påtroppende president Joe Biden sier i en tale onsdag kveld at det amerikanske demokratiet er under et angrep uten sidestykke.

Kongressen ble stormet av hundrevis av demonstranter. Møter i Kongressen for å godkjenne valgresultatet ble tvunget til å stoppe møtet. Kongressmedlemmer ble evakuert og skal være uskadd. Det er meldt om flere sammenstøt og vold. Flere polititjenestepersoner er skadd, og en kvinne skal være skutt i brystet. Biden oppfordrer president Donald Trump til å gå på nasjonalt direktesendt TV og kreve at beleiringen stanser. Valg

