Ivanka Trump filleristes etter sjokkerende Tweet

Datteren til president Donald Trump får gjennomgå.

NEW YORK/OSLO (Nettavisen): I forbindelse med stormingen av Kongressen på onsdag, la presidentens datter, Ivanka Trump, ut en melding på Twitter som skaper svært sterke reaksjoner.

- Amerikanske Patrioter

I meldingen omtalte hun nemlig demonstrantene som «Amerikanske patrioter». Meldingen fikk umiddelbart stor oppmerksomhet, og presidentens datter ble filleristet på sosiale medier for å kalle folkene som tok seg inn i Kongressen for «amerikanske patrioter».

Ivanka Trump bestemte seg for å slette meldingen en time etter at hun hadde lagt den ut.

- Amerikanske Patrioter - ethvert sikkerhetsbrudd eller manglende respekt for våre rettshåndhevere uakseptabelt. Volden må stoppe umiddelbart. Vær så snill, vær fredelige, skrev Ivanka Trump i meldingen som hun etterhvert slettet.

- Dette er amerikanske terrorister

CNNs politiske kommentator Gloria Borger er en av dem som går til kraftig angrep på Ivanka Trump:

- Dette er mitt Capitol. Dette er mitt hus. Dette er vårt hus, sier hun om bygget som ble stormet.

- Dette er amerikanske terrorister. De river det i fillebiter. Og så ser jeg denne tweeten fra Ivanka Trump, som hun har fjernet, hvor hun kaller dem amerikanske patrioter, sier Borger.

- Hun sier, vel du vet, «ethvert sikkerhetsbrudd er uakseptabelt.» Men hun kalte dem «amerikanske patrioter.» Det er ikke det jeg kaller dem. Dette er mennesker som marsjerte dit for å gjøre skade, sier Gloria Borger i CNN.

Stormet av hundrevis av demonstranter

På onsdag ble Kongressen stormet av hundrevis av demonstranter, og pågående møter for å godkjenne valgresultatet ble tvunget til å stanses. Flere kongressmedlemmer ble evakuert, og samtlige av dem skal være uskadd.

En kvinne ble derimot skutt inne i bygget, og hun er nå livstruende skadet.

Påtroppende president Joe Biden sier han er sjokkert over det som nå skjer.

– Dette må slutte nå. Denne mobben må stanses. Jeg ber president Trump om å gå på nasjonalt TV nå og fullføre sin ed og beskytte grunnloven, og få en slutt på dette, sier Biden.

Kort tid senere la president Donald Trump ut en video på Twitter der han ber folk om å dra hjem.

– Jeg kjenner deres smerte, jeg vet at dere er såret. Vi hadde et valg som ble stjålet fra oss. Vi vant med klar margin, og alle vet det, spesielt den andre siden, men dere må gå hjem nå. Vi trenger fred, vi trenger lov og orden. Vi må respektere de flotte … folkene i lov og orden. Vi vil ikke at noen skal bli skadet. Det er en veldig tøff periode, det har aldri vært en tid som dette, sier Trump.

– At en slik ting kunne skje, der de tok det vekk fra oss alle. Fra meg, fra dere, fra landet vårt. Dette var et uredelig valg, men vi kan ikke spille etter deres regler. Vi trenger fred, så gå hjem, vi elsker dere. Dere er veldig spesielle, dere så hva som skjedde, og dere ser hvordan andre blir behandlet, som er så ille og så ondskapsfullt. Jeg vet hvordan dere har det, men gå hjem, og gå hjem i fred.

Har innført portforbud

Det er innført portforbud i Washington fra klokken 18 lokal tid, det vil si midnatt norsk tid. Ved 23.15-tiden var det fortsatt mange personer både utenfor og inne i Capitol Hill, som huser Kongressen og andre offentlige institusjoner.

Ved 23.40-tiden, 20 minutter før portforbudet iverksettes i Washington, melder sikkerhetssjefen i Capitol at bygget er sikret.

