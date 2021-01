Twitter suspenderer Trumps Twitter-konto: - Oppildner til vold

Tech-gigantene tar grep mot den avgående presidenten.

Det bekrefter Twitter selv i en pressemelding natt til torsdag norsk tid:

- Som et resultat av hendelsene og den voldelige situasjonen i Washington D.C har vi valgt å fjerne tre av Donald Trumps tweets som ble postet på onsdag, for flere brudd på våre retningslinjer, skriver selskapet, og legger til:

- Dette betyr at Donald Trumps konto vil være stengt i 12 timer. Hvis tweetene ikke blir fjernet, vil kontoen forbli stengt. Fremtidige brudd på våre regler vil resultere i en permanent stengning av Trumps kontoer.

Onsdag kveld la presidenten ut en video på sosiale medier hvor han oppfordret sine tilhengere ved kongressbygningen i Washington D.C om å reise hjem igjen, men ikke uten å gjenta påstanden om at valget var stjålet fra han.

- Jeg kjenner deres smerte

Facebook og Youtube har siden valgt å fjerne videoen helt - og Twitter har enn så lenge merket twittermeldingen og gjort det umulig å dele, like eller kommentere.

– Jeg kjenner deres smerte, jeg vet at dere er såret. Vi hadde et valg som ble stjålet fra oss. Vi vant med klar margin, og alle vet det, spesielt den andre siden, men dere må gå hjem nå. Vi trenger fred, vi trenger lov og orden. Vi må respektere de flotte … folkene i lov og orden. Vi vil ikke at noen skal bli skadet. Det er en veldig tøff periode, det har aldri vært en tid som dette, sa Trump i videoen.

Og fortsatte:

– At en slik ting kunne skje, der de tok det vekk fra oss alle. Fra meg, fra dere, fra landet vårt. Dette var et uredelig valg, men vi kan ikke spille etter deres regler. Vi trenger fred, så gå hjem, vi elsker dere. Dere er veldig spesielle, dere så hva som skjedde, og dere ser hvordan andre blir behandlet, som er så ille og så ondskapsfullt. Jeg vet hvordan dere har det, men gå hjem, og gå hjem i fred.På Twitter raser brukerne over at selskapet ikke tar hardere grep, og fjerner Trumps Twitter-konto for godt.

- Facebook-ansatte raser

BuzzFeed skriver sent onsdag kveld at Facebook ikke har svart på om de akter å ta sterkere grep, sett i lys av onsdagens hendelser.

Guy Rosen, visepresident i Facebook, sier at videoen kan oppildne til vold. YouTube fjerner den ettersom den bryter reglene om ikke å spre falske påstander om valgsvindler.

BuzzFeed siterer videre flere ansatte i Facebook fra selskapets interne kommunikasjonsplattform, hvor flere ansatte skal ha oppfordret til at Trumps konto burde bli fjernet.

- Vi må ta den ned umiddelbart, skal en ha skrevet.

- Dette er ikke tiden for halveis-løsninger. Medlemmer av kongressen ligger på bakken på kontorene deres, mens de beskyttes av bevæpnet politi, poengterer en annen.

