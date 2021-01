Stefano Vecchia enig med Rosenborg

Svensken overbeviste stort i Allsvenskan forrige sesong. Nå skal han være enig med Lerkendal-klubben om en avtale.

Rosenborg har vært på jakt etter offensive forsterkninger før kommende sesong. Nå er trønderne i ferd med å sluttføre en avtale med den offensive midtbanespilleren Stefano Vecchia.

Etter det Nettavisen forstår skal 25-åringen ha blitt enig med Rosenborg om en kontrakt som vil binde han til klubben de neste fire årene. Han hentes om alle formaliteter går i orden uten overgangssum, da kontrakten med Sirius gikk ut etter 2020.

Ifølge Transfermarkt produserte Vecchia 19 målpoeng på 26 kamper for Sirius i Allsvenskan forrige sesong, dit han kom fra Brommapojkarna tilbake i 2017.

NETTAVISEN FØLGER OVERGANGSVINDUET DIREKTE HER

Nettavisen omtalte Rosenborgs interesse allerede i november, og den svenske avisen Expressen meldte kort tid senere at klubben hadde tilbudt Vecchia en kontrakt. Det første tilbudet skal den gang ha blitt avslått, da Vecchia hadde interesse fra flere klubber i Europa og Asia. Den siste tiden skal en rekke klubber i flere ulike land ha kommet på banen med tilbud, noe som skal ha fått trener Åge Hareide, sportsdirektør Mikael Dorsin og resten av Rosenborg til å agere raskt og strekke seg enda lenger økonomisk.

Ifølge flere kilder i Rosenborg-miljøet skal Vecchia hatt flere lukrative økonomiske tilbud han har vurdert og at prosessen derfor har dratt ut lenger enn de ønsket. Den siste tiden skal klubben ha lagt flere forbedrede tilbud på bordet, noe som i tillegg til den sportslige satsingen, til slutt overbeviste Vecchia om å velge Norges mestvinnende fotballklubb som sin neste arbeidsgiver.

Expressen melder også om den nært forestående overgangen søndag morgen.

Vecchia er som nevnt uten kontrakt etter at avtalen med Sirius gikk ut nylig.

Lerkendal-klubben har de siste dagene jobbet intenst med å få den offensive spilleren til å ta turen over grensen og signere for Rosenborg. Etter forhandlinger skal de endelig ha lykkes med å overbevise svensken med italienske aner.

Etter det Nettavisen forstår er partene nå blitt enige og Vecchia reiser søndag til Trondheim sammen med sin agent Blash Hosseini for å gjennomføre den medisinske testen og signere en kontrakt med klubben.

Les også: Start har akseptert bud fra Viking på Kevin Kabran

Nettavisen har ikke lykkes med å få en kommentar fra Vecchia selv søndag.

- Jeg har ingen kommentar til disse opplysningene på det nåværende tidspunkt, sier hans agent Hosseini til Nettavisen.

Rosenborg har allerede hentet den svenske forsvarsspilleren Jonathan Augustinsson fra Djurgården. Også Adam Andersson har blitt hentet fra Häcken.

Onsdag solgte Rosenborg Samuel Adegbenro til Norrköping. Hareide ønsker nå å forsterke laget etter den skuffende 4. plassen i 2020.

Vegard Eggen Hedenstad og Tore Reginiussen er bekreftet ferdige i Rosenborg siden forrige sesong. Førstnevnte signerte for tyrkiske Fatih Karagumruk. Forrige uke meldte også lokalavisen Adressa at Pål André Helland kan være ferdig i klubben etter et møte med Dorsin. Det samme kan Even Hovland, ifølge lokalavisen Nidaros.

Nettavisen har ikke lykkes med å få en kommentar fra Rosenborg.

Reklame Tilbud: Nå får du 15 GB til kun 299 kroner i måneden