New York sender 1000 soldater fra Nasjonalgarden til Washington

Siste advarsel: - Dra hjem, ellers tar vi fram våpen.

NEW YORK/OSLO (Nettavisen/NTB): Politiet har gitt en siste advarsel til demonstranter som fortsatt er ute i USAs hovedstad Washington, nesten to timer etter at portforbudet trådte i kraft ved midnatt natt til torsdag.

– Neste gang kommer vi tilbake med våpen, sa politiet ifølge CNN da de ga demonstrantene i gatene en siste advarsel nesten to timer etter at portforbudet trådte i kraft.

De siste demonstrantene ble fjernet fra innsiden av Kongressen kort tid før portforbudet trådte i kraft midnatt natt til torsdag norsk tid, rundt fire timer etter at opptøyene brøt ut. Men flere hundre demonstranter, kanskje tusenvis, var da fortsatt ute i gatene.

I 1.45-tida norsk tid var det en liten gruppe demonstranter som ennå ikke har forlatt området. Myndighetene har varslet at portforbudet vil bli håndhevet, og det dermed kan komme til sammenstøt mellom opprørspolitiet og demonstrantene dersom de ikke forlater området frivillig.

Alt tyder å at man nå skal rydde opp i kaoset i Washington. På forespørsel fra USAS nasjonalgarde, sender New York-guvernøren Andrew Cuomo 1000 soldater fra Nasjonalgarden i New York til Washington. Etter planen skal soldatene være i Washington i to uker, melder CNN.

Kongressen i USA er samlet igjen

Rundt seks timer etter at kongressbygningen ble evakuert og beleiret av Trump-tilhengere, har kongressmedlemmene nå tatt opp arbeidet igjen.

Kongressens medlemmer hadde kun rukket å sertifisere 12 av 538 valgdelegatstemmer da arbeidet måtte avbrytes.

Like etter klokken 2 norsk tid samlet Kongressen seg igjen og gjenopptok arbeidet. Flesteparten av kongressmedlemmene hadde da vært evakuert til et trygt sted. De ble fraktet tilbake til kongressbygningen under beskyttelse av væpnet politi.

Pence: - Dere vil aldri vinne

Visepresident Mike Pence sier USAs demokrati viser sin styrke når kongressmedlemmene samler seg kun få timer etter opprøret i Washington.

– Til dere som skapte uro i vår hovedstad i dag, dere vil aldri vinne. Vold vil aldri vinne. Friheten vinner. Og dette er fortsatt folkets hus. Verden vil se styrken i vårt demokrati, for selv i møtet med uhørt vold, har de folkevalgte samlet seg igjen på den samme dagen dette skjedde, for å beskytte grunnloven i USA, sa en beveget Pence da Kongressen samlet seg igjen etter opprøret.

Obama kaller Trump for løgner

Tidligere president Barack Obama kom også med en uttalelse i natt der han fordømte angrepet på The Capitol.

I uttalelsen hamrer han løs på president Donald Trump og kaller ham for en løgner som har ledet USA ut i noe som er skammelig for landet.

