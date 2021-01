Ekspert avliver hunde-myte- men ber deg passe på

Mange velger å ha et kosthold basert på planter. Dette valget kan derimot ikke en hund ta selv, men eieren kan velge for hunden sin hva den skal spise.

Det er flere som mener at dette grenser til dyreplageri og at hunden ikke får i seg nok næring ved å kun spise planter.

Professor i husdyrernæring og ekspert på hundefôr, Øystein Ahlstrøm, legger myten om at hunden ikke får i seg nok næring død. Ifølge Ahlstrøm kan en hund få dekket næringsbehovet sitt fra bare plantemateriale, men det er ikke nødvendigvis det beste for hundens helse og trivsel.

Ikke trygt for valper og eldre hunder

Ahlstrøm forteller til Forskning.no at det er viktig at hunder som skal vokse får i seg nok proteiner, da de har et større proteinbehov enn voksne hunder. Derfor burde valper få animalske produkter slik at de kan dekke næringsbehovet sitt og utvikle seg normalt.

- Når hunden blir gammel, har den et lavere aktivitetsnivå og den spiser mindre. For å få dekket næringsbehovet gjennom den mengden fôr hunden spiser, må kvaliteten på proteinet være god. Da vil animalske produkter være best, forteller Ahlstrøm til forskning.no.

Det er ifølge forskeren viktig å ha god kunnskap om hundens næringsbehov og ingrediensenes næringsinnhold, for å kunne lage en god kjøtt-erstatning. Det er fare for at kosten kan bli for ensidig og at det oppstår mangel på næringsstoffer.

Les også: Hundebitt på swingersklubb – arrangør må betale erstatning

Dyr trend

Vegansk hundefôr koster ofte mer enn animalsk hundefôr, men det skorter ikke på betalingsviljen til hundeeiere som ønsker en hund med vegetarisk kosthold.

Det er derimot ikke så mange som velger veganfôr til hunden sin, men de som velger dette foret til hunden er ofte veganere selv. Ahlstrøm forteller også til forskning.no at det vanlige hundefôret allerede består av halvparten vegetabilske produkter og halvparten animalske produkter.

Les også: Sterke reaksjoner etter Veggie de Luca-åpning: - Skal alle gjøre dette, blir det lite mat igjen

Hva med miljøet?

I følge Ahlstrøm er plantebasert hundefôr mer bærekraftig enn kjøtt fordi det krever mer areal for å produsere kjøtt. Vanlig hundefôr inneholder ikke det kjøttet som de fleste mennesker spiser, men biprodukter fra kjøttproduksjonen.

- Hva skal disse biproduktene brukes til da, når vi ikke lenger spiser innmat slik som vi gjorde før i tiden? Det er innmat som lever, nyrer og blod som er de mest næringsrike delene av dyret. Det kan jo ikke gå til spille, reflekterer Ahlstrøm.

Endring i rutinene

Det ikke er noen store farer med vegansk hundefôr. Ahlstrøm førteller at man ofte vil merke på hundens oppførsel og pels om det er bra for hunden, og om den liker fôret. Når man endrer foret til en hund, kan det derimot gå ut over rutinene til eieren.

Det som kan være en ekstra utfordring med nytt fôr er at hunden endrer rutiner. Hunden kan måtte trenge en luftetur til ugunstige tider, som på natten. Den kan også trenge mer vann i løpet av en dag, enn før man byttet fôret. Det er derfor viktig å følge med på dyrets oppførsel.

- Hvis man ønsker å prøve et kommersielt, hjemmelaget vegansk eller vegetabilsk hundefor, kan man prøve seg fram noen dager i uken, og bruke et vanlig hundefor med kjøtt de andre dagene. Da får en inntrykk av hva hunden din foretrekker, sier Ahlstrøm.

Les mer Kvinne klemt mellom to hvaler i Australia

Reklame Tilbud: Nå får du 15 GB til kun 299 kroner i måneden