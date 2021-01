Folkevalgte i USA krever gransking

Flere kongressmedlemmer krever gransking av politiets håndtering av opptøyene onsdag, da hundrevis av opprørere tok seg inn i kongressbygningen.

Representanten Val Demings, en tidligere politisjef fra Florida sier at det pinlig åpenbart at politiet i kongressbygningen ikke var forberedt.

Les også: Ektemannen bekrefter: Navngir kvinnen som ble skutt og drept

– Jeg ville helt sikkert ha tenkt at de hadde vist mer styrke og sørget for at det ble avsatt et område for demonstranter i trygg avstand fra kongressbygningen, sier hun.

Hun sier til MSNBC det var åpenbart at politiet var underbemannet og at det ikke så ut til at de hadde noen plan for å hanskes med tusener av demonstranter som kom til Kongressen etter å ha blitt oppildnet av Trumps påstander om et rigget valg.

Kongressmedlemmer måtte søke tilflukt under skrivebordene sine og hente fram gassmasker mens politifolk forgjeves forsøkte å barrikadere bygningen. Noen tok seg inn i salen til Senatet og Representantenes hus, og til kontorene til noen av kongressmedlemmene.

Karen Bass fra California sier hun er sjokkert over poster på sosiale medier av en betjent fra kongressbygningens eget politi som tar en selfie sammen med en av opprørerne.

– Ville du tatt en selfie sammen med en bankraner, spør hun.

Nestleder av sikkerhetsrådet trekker seg

Nestlederen i Det nasjonale sikkerhetsrådet til Det hvite hus, Matt Pottinger, går av som følge av president Donald Trumps reaksjon på opprøret i Washington.

Det var liten grunn til å nøle, sier han ifølge CNN. Kanalen melder også at den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Robert O'Brien, som er en av Trumps toppmedarbeidere, vurderer å trekke seg.

Tidligere trakk pressesekretær i Det hvite hus, Sarah Matthews, seg etter opptøyene i Washington onsdag. Trolig vil også visestabssjef Chris Liddel gjøre det samme.

– Som en som har jobbet i Kongressens haller, var det svært urovekkende å se det jeg så i dag. Jeg vil trekke meg fra min rolle med umiddelbar virkning. Nasjonen trenger en fredelig maktoverføring, sier Matthews i en uttalelse ifølge Fox News.

Ifølge Alex Ward, en korrespondent i Det hvite hus for Vox, vil også visestabssjef Chris Liddel trekke seg torsdag.

Tidligere har stabssjefen til førstedame Melania Trump, Stephanie Grisham, trukket seg med umiddelbar virkning på grunn av opprøret i Washington.

Kritiserer beredskap

På sosiale medier stilles det spørsmål ved politiets beredskap ved kongressbygningen onsdag. Universitetsprofessor Uju Anya skriver på Twitter at man ikke bør akseptere argumentet om at politiet var uforberedt eller ble overveldet. Hun har delt en video fra Tik Tok, som så langt har passert 27 millioner visninger. Den synes å vise politifolk som åpner et sikkerhetsgjerde og slipper Trump-tilhengere gjennom. Nettavisen har ikke kunnet verifisere videoen.

- Sikkerheten ved US Capitol trenger en full gjennomgang, tvitret senator Brian Schatz (Demokratene) onsdag. Det at demonstrantene kom seg gjennom sperringene og inn i kongressbygningen «skjender vårt demokratis tempel og må aldri skje igjen», skriver han, ifølge Politico.

Les også: Slik reagerer verden på opprøret i Washington D. C.

Reklame Høyeste strømpris på to år - slik kutter du regningen