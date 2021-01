Det var puslete saker, Trump

Nattens bilder fra USA er rystende. Det mest overraskende er likevel hvor lite futt det var i det såkalte opprøret.

Det brukes store ord i dag av kommentatorer, ledere og politisk interesserte over hele verden.

«Angrep på demokratiet», «svart dag i USAs historie», «skamplett» og tilsvarende. Og har man sittet oppe hele natten og sett på bildene av mennesker som vandaliserer kongressen, og kongressmedlemmer som gjemmer seg under stolene, er man unektelig ganske lamslått.

Dette er jo USA, ikke et «shit hole country».

Det jeg så var likevel ikke en stor mobb som planmessig og brutalt stormet kongressen. Heller en guttegjeng som fant ut de skulle teste noen grenser og se hvor langt de kom. Og plutselig kunne de ta bilder av seg selv på kontoret til Nancy Pelosi, den demokratiske lederen som er House Speaker.

Jeg tror de selv var like overrasket som alle andre. De hadde nok forventet å møte en mur av politi væpnet fra topp til tå. I steden møtte de vettskremte sikkerhetsvakter med batonger som de enkelt kunne dytte vekk.

For meg viser natten at de aller fleste amerikanere nå er ferdig med Trump. Også de fleste av de som stemte på han.

Trump fikk over 74 millioner stemmer ved presidentvalget. Antallet opprørere i Washington i natt var ikke flere enn at dersom man så nøye etter på TV-sendingene begynte man å dra kjensel på noen av dem. Det var en forvirret gjeng på leting etter en god fest - og som først og fremst appellerte til morsinstinktet.

Om man snakker om skandale handler det først og fremst om hvor lett det var for demonstrantene å ta seg inn i kongressen. Her kommer det en kjempeoppvask. Garantert.

Det mest skremmende var Trumps reaksjon. Nær sagt som vanlig. Motvillig ba han etter hvert demonstrantene gå hjem, men la til at han forsto at de var sinte for at valgseieren var tatt fra dem. Trump lever fortsatt i en annen verden enn oss andre.

Jeg har tidligere skrevet om frykten for at Trump må hentes ut av det hvite hus med makt, at han aktivt vil oppfordrer til opprør over hele USA, eller at han vil børste støvet av noen atomraketter.

Alt dette kan fortsatt skje. Selv om antallet republikanere som støtter Trump er sterkt dalende, og ansatte i Det hvite hus nå står i kø for å levere inn adgangskortet og finne seg en annen arbeidsgiver, har Trump fortsatt stor makt.

Han har midlertidig mistet muligheten til å ytre seg i sosiale medier, men han har ikke mistet tilgangen på atomkofferten.

Det er derfor det nå snakkes om det 25. grunnlovstillegget. Det som gir visepresidenten en viss mulighet til å avsette presidenten dersom visepresidenten mener sin sjef har gått fra forstanden.

Men Mike Pence har levd med galskapen i fire år, så jeg vet ikke helt på hvilket grunnlag han kan hevde at Trump har bikket over akkurat nå.

Nattens opprør var puslete - og både kunne og burde vært stoppet - på en mye mer effektiv måte. Futten er gått ut av Trump-fansen.

Men Trump kan fortsatt starte en atomkrig. Helt på egenhånd.

