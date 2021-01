CNN: - Det var Pence som tok avgjørelsen om nasjonalgarden

Har USAs 25. grunnlovstillegg blitt tatt i bruk? Det sier at visepresidenten blir president hvis presidenten ikke er i stand til å gjøre jobben.

Visepresident Mike Pence tok ledelsen da president Donald Trump ikke ville sende inn nasjonalgarden for å forsvare kongressbygningen, melder CNN torsdag morgen.

Ifølge nyhetskanalen var det Pence, ikke Trump, som bidro til å ta avgjørelsen om å mobilisere medlemmer av DC National Guard onsdag da uroen eskalerte. CNN viser til kilder som var tett på avgjørelsen og uttalelser fra ledende tjenestemenn.

Onsdag gjenopptok Kongressen arbeidet og godkjente formelt Joe Bidens valgseier. Det skjedde med visepresidenten til stede.

Kort tid etter kom det en melding fra Det hvite hus og president Donald Trump som forsikret at det blir et fredelig maktskifte 20. januar.

Les mer: Trump med uttalelse etter at Biden ble godkjent i Kongressen

- Grunnlovstillegget tatt i bruk

Nyheten om hvem som tok avgjørelsen om nasjonalgarden har imidlertid fått folk til å spekulere på sosiale medier om det nå er Pence som styrer landet.

- Hvis Pence kalte inn nasjonalgarden, er det 25. grunnlovstillegget allerede tatt i bruk, heter det i en av mange Twitter-meldinger som stiller spørsmål ved hva som skjer bak kulissene i Det hvite hus.

Det 25. grunnlovstillegget åpner for at visepresidenten kan ta over dersom presidenten er ute av stand til eller uegnet til å styre landet. Les om det 25 grunnlovstillegget på constitutioncenter.org.

Demokrater henvender seg til Pence

Flere demokrater har etter opprøret i Washington bedt Pence ta i bruk dette grunnlovstillegget.

Demokrater i justiskomiteen i Representantenes hus har ifølge NTB sendt et brev til Pence der de ber ham om å overta.

– I videouttalelsen avslører president Trump at han ikke er mentalt frisk og fortsatt ikke klarer å ta inn over seg og akseptere tapet i 2020-valget. President Trump viser vilje til å oppildne til vold og sosial uro for å velte valget med makt, heter det i brevet

Les mer: Folkevalgte i USA krever gransking

Les mer: – Denne videoen avslører at president Trump ikke er mentalt frisk

Se videoen med uttalelsen Donald Trump kom med onsdag før opprøret:

Den øverste juridiske lederen i Washington DC ber også visepresidenten ta over.

– Jeg ber Mike Pence ta det 25. grunnlovstillegget i bruk og ta over som president, sier Karl Racine, som er District of Columbias øverste juridiske leder.

Se talen Trump holdt timer før Trump-tilhengerne marsjerte mot kongressen:

Riksrett

Flere demokrater mener også at Trump må stilles for riksrett etter opptøyene i Washington onsdag.

Det handler ikke bare om å få Trump fjernet her og nå, sier Emil Friis Lauszus i nettmediet Kongressen.com.

– Demokratene vurderer dette fordi de vet at dersom Trump blir dømt i en riksrettssak, kan han ikke stille opp i 2024. Da er han de facto ute av det politiske spill, sier han.

Blant dem som ber om riksrett mot Trump, er venstreorienterte Ilhan Omar fra Minnesota og den moderate demokraten Seth Moulton fra Massachusetts.

Reklame Høyeste strømpris på to år - slik kutter du regningen