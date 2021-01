Trump med uttalelse etter at Biden ble godkjent i Kongressen

Presidenten lover at det vil bli en fredelig overgang av makten

Kongressmedlemmene måtte raskt evakueres onsdag ettermiddag lokal tid da Trump-tilhengere stormet bygget. Drøyt seks timer senere gjenopptok Kongressen den seremonielle godkjenningen av Joe Bidens valgseier.

Godkjenningen ble svært forsinket og fortsatte ut i de små timer. Ved 3.40-tiden natt til torsdag lokal tid passerte godkjennelsen grensen på 270 valgdelegatene.

Biden fikk til slutt 306 valgmenn mot Donald Trumps 232.

- Dere vant ikke

Visepresident Mike Pence godkjente Biden, og han trosset dermed Trumps ønske.

- Til dere som sørget for kaos i vår kongressbygning i dag: Dere vant ikke. Vold vinner aldri. Frihet vinner. Og dette er fortsatt folkets hus. La oss vende tilbake til arbeidet, sa Pence til Senatet i 02-tiden natt til torsdag norsk tid.

Republikanernes flertallsleder Mitch McConnell fordømte også stormingen av kongressbygningen.

– De forsøkte å tukle med demokratiet vårt. De mislyktes. De mislyktes. De klarte ikke å hindre Kongressen, sa McConnell

Trump: - Fredelig maktovertagelse

Avtroppende president Donald Trump har kommet med en uttalelse i forbindelse med Kongressens resultat. Der lover en han en fredelig overgang av presidentskapet:

- Selv om jeg er totalt uenig med utfallet av dette valget, og faktaene støtter meg i dette, vil det likevel være en fredelig maktovertagelse 20. januar. Jeg har alltid sagt at vi vil fortsette kampen for å sikre at bare lovlige stemmer ble talt. Selv om dette representerer slutten på den mest fantastiske førsteperioden for en president i historien, er det bare starten på vår kamp for å gjøre USA fantastisk igjen, skriver Trump.

Sertifiseringen ble også forsinket ytterligere på grunn av en håndfull av republikanere som protesterte mot godkjennelsen av flere stater som Biden vant. Protestene ble imidlertid avvist.

Onsdag 20. januar, om drøye to uker, blir Joe Biden innsatt som USAs 46. president.

