Trump lover fredelig maktovertakelse i ny uttalelse

President Donald Trump lover en fredelig maktovertakelse i en uttalelse kunngjort av Det hvite hus. Han er midlertidig sperret ute fra sosiale medier.

Demokraten Joe Bidens valgseier ble natt til torsdag lokal tid formelt godkjent av visepresident Mike Pence og Kongressen, og Biden blir dermed innsatt som USAs 46. president 20. januar.

– Til tross for at jeg er fullstendig uenig med utfallet av valget, og jeg har faktaene på min side, vil det bli en ryddig maktovertakelse 20. januar, sier Trump.

– Jeg har alltid sagt at vi vil fortsette vår kamp for å sørge for at kun de lovlige stemmene ble telt opp. Mens dette representerer slutten på den mest storslagne førsteperioden i presidenthistorien, er det kun starten på vår kamp for å Make America Great Again, sier han.

