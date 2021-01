Utdanningsminister Anna Ekström skal fortelle om nye tiltak.

Se video øverst: Følg pressebriefen direkte fra klokken 13.00.

Situasjonen i Sverige er kritisk, og myndighetene har fortløpende diskutert nye tiltak, blant annet tiltak rettet mot barn og unge. Aftonbladet opplyser at Folkhälsomyndigheten anbefaler blant annet at landets videregående skoler bør holdes delvis stengt, og at man skal ha digitalundervisning til og med den 24. januar 2021.

Nå skal utdanningsministeren utdype hvilke tiltak regjeringen kommer til å sette inn.

