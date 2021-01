Ekspert mener Salah-statistikk vekker oppsikt: - Peker mot at han er problemet

Liverpool har slitt tungt i flere kamper på rad. Forklaringen kan ligge i at klubben «har blitt avslørt» av motstanderne og en stjerne som ikke er like giftig.

Så langt denne sesongen har Liverpool tapt eller avgitt poeng på bortebane i kampene mot Aston Villa, Everton, Manchester City, Brighton, Fulham, Newcastle og Southampton. Kun Chelsea og Crystal Palace har blitt slått på bortebane.

Mens tapet for Villa var knusende og uavgjort mot City var et greit resultat, sitter nok mange med en følelse av at Liverpool burde fått mer ut av de øvrige bortekampene.

Lag som Brighton, Fulham og Newcastle bør slås hjemme og borte for et lag som både er regjerende mestere og har ambisjoner om å løfte Premier League-pokalen på nytt.

Hvis vi i tillegg slenger på 1-1-kampen hjemme mot West Bromwich Albion, så begynner det å bli mange tapte poeng for Jürgen Klopps menn. Med bedre uttelling i disse kampene, kunne Merseyside-klubben nå toppet tabellen komfortabelt.

Analyseekspert: - Langsiktig problem

Det er imidlertid ikke bare denne sesongen Liverpool har slitt borte. Siden tapet for Watford sist sesong, har det lugget på fremmed gress for Klopps menn. Ligatallene viser at Liverpool har tapt fem, spilt uavgjort seks og vunnet fire siden da.

Før tapet mot Watford var Liverpool ubeseiret i 21 strake bortekamper og 17 av dem hadde endt med seier. Den siste tiden virker det imidlertid som om mange lag i Premier League har funnet en måte å nøytralisere de røde på i større grad.

Tom Woorville er analyseekspert hos nettstedet The Athletic. Han følger klubbene i Premier League tett og har merket seg denne utviklingen hos Liverpool.

- I de siste kampene har det strengt tatt være litt uheldig at de ikke har scoret mer. I kampene mot Newcastle, West Bromwich Albion og Southampton for eksempel, så skaper de så mange sjanser at det normalt sett ville resultert i fire eller fem mål, men det endte med kun én scoring totalt i de tre oppgjørene, sier han til Nettavisen.

- Vi kan nok si at det rett og slett er litt uflaks der. Samtidig var det mange svake avslutninger og bra keeperspill hos motstanderlaget, sier Worville videre.

Men dette er likevel ikke hele forklaringen på Liverpools problemer, ifølge mannen som tidligere har knust tall for statistikkgiganten Opta.

- Vi ser et mer langsiktig problem her og det er at Liverpool ikke skaper sjanser like ofte som de gjorde før og som de gjorde tidlig i sesongen. Vendepunktet ser ut til å være bortekampen mot Brighton. Etter det har de kun skapt mer enn «2 xG» (forventede mål) i to av åtte kamper. Før den kampen var det i seks av ni kamper.

Peker på Salah som et problem

På spørsmål om hva som skiller seg mest ut i angrepsspillet til Liverpool nå, sammenlignet med tidligere, trekker Woorville fram en av klubbens største stjerner.

- Tallene til Mohamed Salah er trolig det som vekker mest oppsikt her. I de siste sesongene har han hatt et gjennomsnitt på 0.5 «xG» (forventede mål) fra åpent spill per kamp, men denne sesongen har dette tallet falt til 0.34 »xG», sier han.

Egypteren har scoret 13 lmål og er toppscorer i Premier League per nå, men Woorville påpeker at målene har kommet på en litt annen måte enn tidligere sesonger.

- Det viser seg at han fyrer av færre avslutninger mot mål nå og de sjansene han går for, er ofte fra en dårligere posisjon enn tidligere. Straffer har bidratt til at han har så mange mål, for han har vært mindre giftig i åpent spill enn tidligere, sier han.

To spillere som kanskje har måttet tåle mer kritikk enn Salah denne sesongen, angrepsmakkerne Roberto Firmino og Sadio Mané, har prestert mer som forventet.

- De to ligger der de skal ligge, ifølge statistikken, noe som kan peke mot at Salah er hovedårsaken til de problemene Liverpool opplever om dagen, sier Woorville.

Diogo Jota startet sesongen svært solid for de røde og bøttet inn mål i sine første kamper. Liverpools problemer med å putte ballen i nettet har kommet samtidig med portugiserens skade, noe som ikke er helt tilfeldig, mener eksperten.

- Det er helt klart at han bidrar med mye i presset, noe som igjen bidrar til flere sjanser. Det å ha Diogo Jota fra start, eller sette ham inn i kamper, er et langt bedre offensivt våpen enn det Liverpools har akkurat nå, mener analyseeksperten.

Har Liverpools blitt avslørt?

En nærmere titt på statistikken fra kampene denne sesongen mot Brighton, Fulham, Newcastle, West Bromwich Albion og Southampton, viser at Liverpool sliter voldsomt med å skape avslutninger på mål. På disse fire kampene hadde de røde kun 14 avslutninger på mål og kun tre ganger lå ballen i nettet bak motstandernes burvokter. Dette til tross for at Liverpool hadde ballen over 60 prosent i alle de nevnte kampene.

Selv om det ikke er noen automatisk kobling mellom ballinnehav og sluttresultat, er det likevel bemerkelsesverdig hvor lite Liverpool faktisk skaper av store sjanser.

I møtet med Southampton, der gjestene hadde ballen 67 prosent av tiden, og hadde hele 17 avslutninger, var fattige to av disse avslutningene på mål.

Tidligere har både Liverpool og andre storlag opplevd at dette kan skje i enkeltkamper, men når det skjer gang på gang, vitner det om at motstanderne er veldig klar over hva som venter dem og at de har en klar løsning på oppgaven.

Skal vi tro Andrew Beasley i Liverpool Echo kan mye av grunnen til Liverpools problemer på bortebane spores til at mange motstanderlag har lagt om taktikken når de møter Liverpool på eget gress. Der mange tidligere forsvarte seg bredere for å hindre innlegg, ser det ut til at å fylle boksen med folk i langt større grad er effektivt.

Tom Woorville er enig i at denne tilnærmingen er det nærmeste vi kommer «kryptonitt» mot Liverpools spillestil og mener det spesielt har kommet til syne i noen av de siste kampene, der klubben har slitt med uttellingen.

- Ja, det stemmer, 100 prosent. Lag legger seg lavt og beskytter sin egen 16-meter. Spesielt i kampene mot WBA og Southampton har vi sett det, sier analytikeren.

- Men vi må også huske på at skader, utmattelse og dårlig form sammenlignet med tidligere hos en del spillere også har en rolle i dette, minner Woorville på.

Statistikk viser blant annet at mange lag har langt flere touch på ballen i sitt eget 16-meterfelt når de spiller mot Liverpool, enn mot andre lag i ligaen. Southampton hadde for eksempel hele 107 berøringer inne i egen boks nå nylig. Det er 25 mer enn det meste de har hatt tidligere denne sesongen og langt over snittet, som er 62.

Tallene viser videre at både Everton og Fulham også hadde flere touch på ballen inne i egen 16-meter i møtet med Liverpool, enn i noen andre kamper denne sesongen, mens Newcastle bare var tre berøringer unna å matche sitt høyeste antall.

Tvinger fram feil

Liverpool har et gjennomsnitt på 24 innlegg per match denne sesongen, i kampen mot Southampton hadde de hele 35 fra åpent spill, noe som er det meste under Jürgen Klopps tid som manager i klubben . Likevel gir dette dårlig uttelling.

På bortebane har kun åtte prosent av innleggene resultert i avslutning mot mål, mens det på hjemmebane er noe bedre med 14 prosent i samme situasjon. På bortebane blir kun 7,9 prosent av Liverpools innleggsforsøk blokkert, noe som tyder på at motstanderne fokuserer mer på å forsvare seg i boks, enn å hindre innleggene.

Det resulterer i at det blir mindre rom foran mål og igjen dårligere arbeidsvilkår for angrepsspillerne Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané og de andre.

Sist sesong, da Liverpool gikk til topps i Premier League, kom hele 20 scoringer fra innlegg - ti på bortebane og ti på hjemmebane. Denne sesongen, etter snart halvspilt sesong, har kun sju mål kommet fra innlegg - merkverdig nok alle på Anfield.

Det at Liverpool sliter med å komme til sjanser inne i boksen, ser også ut til å spre en viss frustrasjon og desperasjon i laget. I fem kamper denne sesongen har spillerne gjort det man kan kalle tekniske feil - mistet ballen etter et dårlig førstetouch - mer enn 17 ganger. Fire av kampene var på bortebane, ingen av dem har resultert i seier.

I møtet med Southampton ga Trent Alexander-Arnold bort ballen hele 38 ganger, viser statistikken. Det er rekord for en enkelt spiller i ligaen denne sesongen.

Til tross for en svak periode, og tre strake kamper i ligaen uten seier, så topper Liverpool fortsatt tabellen i Premier League med sine 33 poeng.

Manchester United har imidlertid like mange poeng og én kamp mindre spilt. 17. januar møtes de to på Anfield og da bør vertene trolig heve seg flere hakk fra den siste tids prestasjoner for at erkerivalen ikke skal ta over tabelltoppen.

