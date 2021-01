Listhaug rasende på vaksine-sommel: - Det er en hån mot alle som sitter isolert

Frp-nestleder Sylvi Listhaug går til knallhardt angrep på regjeringens vaksineplan.

Sylvi Listhaug er oppgitt over regjeringens vaksinestrategi, og mener det går altfor tregt med Covid-19-vaksineringen. Hun ber statsminister Erna Solberg (H) om å ta flere grep.

- Vi mener at regjeringen nå må komme seg fram i skoene, og se på muligheten for at Norge kan kjøpe flere vaksiner raskere. Vi er så privilegerte og heldige at vi har oljefondet, og har økonomiske muskler. Da må vi se om vi kan få tilgang til flere vaksiner raskere, sier Listhaug til Nettavisen.

- Folk begriper ikke

Norge har sluttet seg til innkjøpsordningen til EU, og de siste dagene har kritikken kommet fra flere partier etter at det er blitt kjent at Norge har vaksinert langt færre enn sammenlignbare land. Så langt har 17.000 nordmenn blitt vaksinert.

- Vårt inntrykk er vel ikke akkurat at regjeringen er veldig fremme i skoene, når vi ser hva KrF og Venstre uttaler i saken. Vi ser tvert imot at de er opptatt av at andre land skal få tilgang enn å sikre den norske befolkningen vaksine, sier Listhaug, og understreker at regjeringen har et ansvar for å sikre nordmenn vaksine først.

- Når du går inn på et fly, så skal du ta på egen maske før du hjelper andre. Det bør faktisk gjelde her også, sier Frp-nestlederen.

Hun viser til at det er flere andre land som har handlet vaksiner på egenhånd.

- Israel med ni millioner innbyggere, er godt igang med vaksineringen - og har fått til det. Så det at Norge ikke skal få til noenting med et stort oljefond, tror jeg de fleste ikke begriper, sier hun.

- Vi har et oljefond

I Israel hadde allerede over 12 prosent av hele befolkningen fått den første vaksinedosen søndag, og de ligger an til å bli et av de første landene til å få hele befolkningen vaksinert. Fredag har andelen vaksinerte økt til rundt 20 prosent. En av grunnene til at de ligger langt framme, er ifølge israelske medier at landet har de vært villig til å betale høyere pris for å få vaksine tidligere enn andre.

Den best tilgjengelig informasjonen tilsier at Israel har betalt vesentlig mer enn EU, som betaler omtrent 14 dollar per vaksine.

- Hva bør regjeringen konkret gjøre?

- De bør kontakte vaksineprodusentene som nå har en vaksine, men også de som snart har en vaksine godkjent, sier hun.

- Så du mener at det ikke skal stå på pengene i det hele tatt?

- Vi har et oljefond, og når vi står midt i en pandemi der så mange i Norge er rammet på ulikt vis, skulle det bare mangle om vi ikke skulle bruke våre økonomiske muskler på å kjøpe flere vaksiner. Vi har jo brukt over 100 milliarder på krisetiltak, så om vi hadde brukt noen ekstra milliarder på noen vaksiner, tror jeg de fleste mener er vel anvendte penger, bare vi får livene våre tilbake, sier Listhaug.

Hun sier Fremskrittspartiet nå også vil se på muligheten for å få med seg flere partier på Stortinget, for å sammen kreve at regjeringen inngår egne vaksineavtaler.

- Da kan vi gi en marsjordre til regjeringen, sier hun.

- Det er så nedlatende

Etter at også Senterpartiet og Arbeiderpartiet gikk ut og kritiserte regjeringens vaksinestrategi tidligere denne uken, slo KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad tilbake:

«Norge har sikret seg avtaler på trippelt så mange vaksiner som det den norske befolkning trenger. Dersom alle vaksinegodkjenninger går som planlagt, så vil alle som ønsker å vaksinere seg kunne være vaksinert innen midten av sommeren», skrev Ropstad på Facebook tirsdag, og la til:

«EU-landene har avgitt doser for at vi skal få. Og så skal Norge bryte den solidariteten, det landet som er minst rammet».

Listhaug reagerer kraftig på Ropstads uttalelser.

- Jeg reagerer kraftig på at Ropstad skriver at vi er minst rammet av pandemien. Jeg vil si det er en hån mot alle de som sitter isolert, eldre som sitter alene uten å ha sett sine kjære på lenge, unger som ikke får vært på skolen fordi skolene nå delvis er stengt, unger som har gått glipp av viktig undervisning og som må være hjemme der de opplever vold og mishandling, sier hun, og fortsetter:

- Det er så nedlatende å uttale seg sånn, at jeg mangler nesten ord. Det er altså takken for at det norske folk har vært flinke til å følge reglene, for vi ligger godt an nettopp fordi den norske befolkningen har vært disiplinerte.

Og om vi får for mange vaksiner, mener hun det ikke er noe problem.

- Da kan vi jo bare gi dem bort til andre land som trenger dem, sier Listhaug.

- Tror mange er lei

Foreløpig forventer Folkehelseinstituttet (FHI) å få rundt 6 millioner doser av Pfizer- og Moderna-vaksinen i løpet av 2021. Men det er stor usikkerhet når det gjelder leveringstakten.

Norge har også en avtale om å få 3,3 millioner doser av AstraZeneca-vaksinen når den blir godkjent.

Alle vaksinene er todose-vaksiner. Det betyr at med disse tre vaksinene kan rundt 4,5 millioner nordmenn bli vaksinert i løpet av året. Hvis alt går som planlagt, håper FHI at alle nordmenn over 18 år som ønsker det, kan være vaksinert innen sommeren.

Listhaug mener det er viktig å få en fortgang i vaksineringen av flere grunner.

- Jeg tror mange er veldig lei og man ønsker at hverdagen skal komme tilbake. Bedrifter står på randen til konkurs, og trues av permitteringer og arbeidsledighet. Da må i gjøre det vi kan for å komme fortest mulig i gang med vaksineringen, slik at vi kan begynne å leve livene våre som vanlig, sier hun.

Høie: - Handler ikke om vilje

På regjeringens koronapressekonferanse onsdag, svarte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) på hvorfor Norge ikke har kjøpt vaksiner direkte fra produsenten.

- Det ville vært veldig krevende for oss å måtte forhandle med minst sju legemiddelfirmaer, med et lite marked i ryggen, sa Høie.

Overfor Nettavisen avviser helseministeren at det handler om penger.

- Dette handler ikke om vilje til å bruke penger, slik Sylvi Listhaug prøver å fremstille det. Tvert imot. EU og Norge har avtaler med syv firma og har nok vaksine til å vaksinere den delen av befolkningen som ønsker det tre ganger, sier Høie, og påpeker:

- Dette handler om tilgang til vaksiner. Produksjonskapasiteten fram til sommeren er sprengt, og den ville ha vært betydelig mindre om ikke et samlet EU hadde investert tidlig i økt produksjon. Hvis vi skulle kjøpt nye doser på egen hånd nå, er det en betydelig risiko for at vi igjen havner bakerst i køen.

På pressekonferansen bekreftet Høie at regjeringen i sommer undersøkte muligheten for å kjøpe inn vaksine direkte, men at rådet var at Norge skulle slutte seg til innkjøpsordningen til EU.

- Vår hovedprioritering er å skaffe nok vaksiner til den norske befolkningen, og vi mener at den beste måten å få dette til på er gjennom EU-samarbeidet. Det ville vært risikabelt å satse på noen få vaksineprodusenter selv, da vi måtte ta denne avgjørelsen i sommer, sier han, og legger til:

- Gjennom EU-samarbeidet har vi investert i en bred portefølje av ulike typer vaksinekandidater, med ulike egenskaper, for å ha en rimelig sikkerhet for at minst én av vaksinekandidatene ville lykkes - og lykkes raskt. Nå er to vaksiner godkjent, tidligere enn vi har turt å håpe på.

