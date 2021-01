Sveriges langrennslandslag rammet av koronasmitte: - Linn Svahn testet positivt

- En person på det svenske langrensslandslaget har testet positivt for Covid-19, skriver Sveriges skiforbund i en pressemelding.

Sveriges skiforbund opplyste torsdag ettermiddag at en person i troppen hadde fått et positivt prøvesvar etter bruk av en hurtigtest. Like etter ble det bekreftet at Svahn er den det er snakk om.

Hun er isolert og venter på resultatet av en PRC-test. Endelig svar er ventet å komme før starten går på fredagens etapper i Val di Fiemme.

- Ingen symptomer

Svahn viser ingen symptomer på koronasmitte. 21-åringen vant sprinten som innledet årets Tour de Ski.

Den smittede personen skal føle seg helt fin og symptomfri.

Ingen i den svenske troppen vil kommentere testen før svaret på den neste prøven foreligger, opplyses det om i pressemeldingen.

Sverige deltar for tiden i Tour de Ski. Det er foreløpig usikkert hvordan den positive prøven eventuelt vil påvirke Sveriges videre deltakelse i touren.

Torsdag er det ingen konkurranser i Tour de Ski, men touren fortsetter med 10- og 15-kilometer i Val di Fiemme fredag.

Karlsson var bekymret

Tour de Ski fikk mandag sitt første tilfelle av koronavirus. Den franske treneren Alexandre Rousselet fikk påvist smitte.

Det bekymret det svenske esset Frida Karlsson.

– Vi tok en test i går. Man er litt bekymret. Det føles som om noen i Sverige kanskje vil oppleve det samme på et tidspunkt, og da er det usikkert hva som skjer med resten av laget, sa hun til nyhetsbyrået TT.

– Og om man får det, hva skjer da? Det er klart at det finnes en viss uro, men samtidig har vi klart oss enn så lenge. Det føles som om vi er nøye med det vi gjør og hvordan vi håndterer denne situasjonen, så jeg føler meg likevel trygg, la hun til.

Nå kan touren ha blitt rammet av sitt andre tilfelle.

Det norske laget har valgt å avstå fra deltakelse i Touren som følge av frykt for virussmitte.

Reklame Fem grep som gir deg bedre økonomi i 2021