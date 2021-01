Slutter i protest: Hevder flere Trump-ansatte ønsker si opp - blir værende av én grunn

Tidligere Trump-topp forlater skuta.

NEW YORK (Nettavisen): Trumps tidligere stabssjef, nå spesialutsending i Irland, Mick Mulvaney, slutter i protest, melder flere amerikanske medier.

- Jeg kan ikke bli her, sier han i en uttalelse, ifølge CNN.

Blir værende av én grunn

Han er en av flere personer rundt president Donald Trump som har trukket seg etter stormingen i Washington på onsdag.

Mulvaney sier følgende i et intervju med CNBC torsdag morgen.

- Jeg ringte Mike Pompeo i går kveld for å fortelle ham at jeg sa opp det. Jeg kan ikke gjøre det. Jeg kan ikke bli, sier Mulvaney i intervjuet.

- De som velger å bli, og jeg har snakket med noen av dem, velger å bli fordi de er bekymret for at presidenten kan sette noen verre inn i stedet for dem.

Allerede på onsdag ble det klart at førstedame Melania Trumps stabssjef, Stephanie Grisham, trakk seg i protest etter onsdagens opprør i Washington. Også hun regnes som en svært lojal Trump-medarbeider.

Nestlederen i Trumps sikkerhetsråd Matt Pottinger, trakk seg også fra stillingen på onsdag.

