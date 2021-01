Schumer krever Trumps avgang umiddelbart

Chuck Schumer, Demonkratenes mindretallsleder i Senatet, krever at visepresident Mike Pence og resten av kabinettet fjerner president Donald Trump umiddelbart.

Pence og resten av ministrene bør bruke det 25. grunnlovstillegget, som åpner for at visepresidenten kan ta over dersom presidenten erklæres uegnet for presidentkontoret, sier Schumer.

– Denne presidenten burde ikke forbli i embetet en eneste dag til, sier Schumer torsdag.

Schumer mener Trump oppildnet til det voldelige opprøret i Washington D.C. og stormingen av Kongressen.

Hvis Pence ikke er villig til å gjøre det, bør Kongressen samles på nytt for å føre Trump for riksrett, mener Schumer.

Flere demokrater har tatt til orde for ny riksrettssak etter volden. Demokraten Ilhan Omar i Representantenes hus skriver på Twitter at hun allerede har begynt å «nedtegne» tiltalepunkter i en riksrettssak mot Trump.

En slik sak vil ta flere måneder, men blir han dømt, mister han muligheten til å stille som presidentkandidat igjen.

(©NTB)

