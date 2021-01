Reagerer på denne køen på Gardermoen: - Bildet snakker for seg selv

Fikk ingen beskjed om å holde avstand.

Fra og med lørdag 2. januar må alle som reiser til Norge teste seg for koronaviruset. Testen skal foretas så snart som mulig og senest ett døgn etter ankomst.

Allerede i helgen meldte flere medier om at det oppsto lange køer på Gardermoen i forbindelse med teststasjonen, som drives av Ullensaker kommune på oppdrag fra Helsedirektoratet.

– Vi etterstreber så godt vi kan for å oppfordre folk til å holde avstand. Erfaringene gjennom dagen tas med for å se på forbedring. Vi vil blant annet mobilisere mer personale som kan oppfordre folk til å holde nødvendig avstand, skrev kommunaldirektør for helsevern og sosial omsorg i Ullensaker, Gunnhild Grimstad-Kirkeby i en SMS til VG den gangen.

– 300 stykker i kø

Torsdag 7. januar, en knapp uke senere, er det lite bedring å spore, ifølge en passasjer Nettavisen har pratet med.

– Det var sikkert 300 stykker der, som sto tett i tett i tett. 95 prosent av dem var fra andre land. De med norsk pass slapp gjennom før de andre. Det var lang kø, og for de som måtte stå igjen vil det ta lang tid, sier mannen som ikke ønsket navnet sitt på trykk.

– Til VG sa Ullensaker kommune at de skulle mobilisere mer personale som kunne oppfordre folk til å holde avstand. Så du noe til det?

– Nei, nei, nei. Ingenting. Vi kom rett ut av flyet, ble satt på en buss og havnet rett i køen. Vi forstod ikke hva som skjedde først, fordi vi bare kom rett inn i køen på sikkert 60 meter. Jeg måtte bare ta et bilde, for jeg synes det er så håpløst, når de sier de skal forbedre seg, også skjer det ingenting.

– «Folk trenger seg sammen» er Ullensaker kommune sitert på i VG. Hva tenker du om det?

– Nei, altså … det er en liten korridor det der. Når køen begynner å bli over 50 meter så vil folk frem. Det er sinte folk, og det er folk uten maske, sier tipseren, som også setter spørsmålstegn ved køkulturen han var vitne til blant de tilstedeværende.

– Stor smittefare

– Sjansen for å bli smittet i en sånn kø er jo vanvittig høy. Folk sto tett i tett. Det var så vidt vi kom oss fremover på siden, da de skulle få frem folk med norsk pass.

– Bildet snakker for seg selv, men jeg angrer på at jeg ikke tok bilde bakover, for køen var enda lenger der.

Grimstad-Kirkeby skriver til Nettavisen at det er riktig at det til tider danner seg køer frem mot teststasjonen.

– Vi har satt på eget personell fra teststasjonen som gir de reisende råd om å holde avstand, da vi så at det ikke var tilstrekkelig med vaktholdet fra Avinor. Om vedkommende Nettavisen har snakket med påstår at han ikke har sett noen av disse så kan det være fordi disse ikke er kledd som Avinors vakter, og dermed ikke er lett identifiserbare, skriver kommunaldirektøren.

Tettpakkede busser

Tipseren er også sjokkert over en annen ting:

– Vi kom jo fra Finland. Når man skal av flyet og inn i buss der, da slipper de bare inn noen få av gangen i hver buss. Her var det bare en ting som gjaldt: Å stappe alle inn i én buss, sier tipseren.

Bussene fra flyene og inn til terminalbygningen er det Avinor som står for. De svarer slik på kritikken fra flypassasjeren:

– Vi følger smittevernreglene og oppfordrer folk til å holde en meters avstand. Folk må også være litt ansvarlig selv også, vi har jo flere busser per fly i utgangspunktet. Smittevernreglene skal overholdes, og hvis en passasjer opplever at vi ikke har gjort det så er det beklagelig selvfølgelig. Det tar vi med oss videre, sier kommunikasjonssjef på Oslo lufthavn, Joachim Westher Andersen, til Nettavisen.

